Hoje! Horário do último show do Milton Nascimento na Globo

Neste quarta-feira, 18 de janeiro, o programa Som Brasil apresenta o último show do cantor Milton Nascimento, gravado no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no novembro do ano passado. A apresentação vai ao ar às 23h20, logo após o ‘BBB 23’, e com apresentação de Pedro Bial.

Aos 80 anos, Milton Nascimento retornou ao local onde participou do Clube da Esquina, grupo de álbum homônimo, lançado em 1972, que marcou a MPB, para a sua despedida dos palcos.

Músicas do último show do Milton Nascimento na Globo

‘Som Brasil apresenta Milton Nascimento’ passa pelos principais sucessos, distribuídos entre os 43 álbuns gravados, que já renderam cinco Grammy ao cantor. Entre as composições do setlist estão “Catavento”, “Canção do Sal”, “Outubro”, “Nada Será Como Antes”, “Clube da Esquina Nº 2”, “Canção da América”, “Bola de Meia, Bola de Gude”, “Calix Bento”, “Maria Maria”, “Fé Cega Faca Amolada”, entre outros.

O show, do Milton Nascimento, que encerra a turnê “A Última Sessão de Música”, reuniu 60 mil fãs e contou com participações especiais dos músicos Zé Ibarra e Samuel Rosa, além de antigos companheiros do Clube da Esquina, como Lô Borges, Toninho Horta, Beto Guedes e Wagner Tiso.

“Esta é uma despedida que não é feita só de lágrimas, ou pelo menos não apenas de lágrimas de tristeza, mas de gratidão pela construção e edificação dessa obra extraordinária. Não é todo dia que temos o privilégio de poder sacralizar, festejar, consagrar toda uma obra numa turnê, e, nesse caso, numa noite, no Estádio Mineirão, que ele expressou e imortalizou. O ‘Som Brasil’ é como um espelho que reflete esse momento sublime da história da música do Brasil”, define Pedro Bial.