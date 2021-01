Tarot Semanal 18/01: escolha uma carta e receba um conselho divino

Hoje é dia de Tarot Semanal 18/01! E essa semana promete boas mudanças, afinal, o mundo e o Brasil estão cheios de novidade na corrida pela vacina da Covid-19. Lembre-se que a tiragem semanal é mais geral e mostra as energias que estão te rodeando. Por isso, o resultado pode ser mais amplo do que em uma consulta particular. Contudo, se você chegou até aqui é por algum motivo especial, e você pode receber um recado sobre algo que não está enxergando.

Leitura do Tarot Semanal 18/01

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 18/01

Conselhos do Tarot Semanal 18/01

Conjunto 1 – As Estrelas e o Homem

O seu conselho do Tarot Semanal 18/01 começa com uma carta muito positiva: as estrelas. A carta das estrelas simboliza êxito e destino, sendo assim, você terá sucesso e o destino te dará uma ajudinha essa semana. Bom começo, não é mesmo? Com issom vale tomar um banho para abrir caminhos, assim sua energia estará ressonante a isso.

Contudo, a segunda carta que aparece para você é a carta do homem. Essa carta pode representar o consulente (pessoa que está se consultando com o tarot) ou um homem em sua vida. Se você se identificar com o sexo masculino, essa carta te representa. Sendo assim, você terá exito na sua semana e as coisas aconteceram da forma que devem ocorrer. Se você não se identifica com o sexo masculino, essa carta representa algum homem que está em sua vida. Com isso, o conselho é que você terá êxito com algum homem, seja um colega de trabalho que te ajudará no que quer ou na hora de encontrar alguém amorosamente. Que tal um banho para o amor?

Conjunto 2 – O Buquê e o Urso

O seu conselho do Tarot Semanal 18/01 começa falando de bem-estar. Portanto, busque trabalhar a sua autoestima essa semana acima de qualquer outra coisa. A carta do buquê transmite felicidade, então ela que está regendo o seu conselho, e você deve ter isso em mente para se proteger do que a sua segunda carta vem avisar.

A segunda carta que aparece no seu conselho é a carta do urso, essa carta possui uma enegia oposto à carta do buquê. A carta do urso fala de falsos amigos que podem estar por perto. Sendo assim, o Tarot Semanal 18/01 alerta que você deve usar a sua felicidade e trabalhar a sua autoestima para não deixar falsos amigos e pessoas invejosas te colocarem para baixo. Um banho de arruda ou um banho de cravo pode te ajudar essa semana.

Conjunto 3 – A Criança e a Carta

O seu conselho do Tarot Semanal 18/01 começa com a carta da criança. A carta da criança fala sobre infantilidade, criança interior e novos começos. Busque meditar essa semana para acalmar a mente e rever sonhos antigos que podem estar prester a acordar.

A segunda carta que aparece no seu conselho é a própria carta, que simboloza algo que está chegando, ou seja, simboliza que a carta anterior é algo que está para vir. Sendo assim, apenas se atente aos seus antigos sonhos que podem te levar a novos começos. Tente fazer um ritual de recomeço e, caso seja o seu desejo, há uma energia favorável para uma grávidez, ainda mais por esse ano ser regido por Oxum, Orixá do amor e da fertilidade.

