Carta do Urso no Tarot: Significados e Interpretações

A carta do Urso no tarot nos alerta para algo que não estamos vendo. Essa carta possui diferentes figuras dependendo do tarot que é usado. O urso é uma figura mais comum no baralho cigano, e sua equivalência nos outros baralhos pode vir através da carta número 15 ou da carta do diabo. Contudo, eles querem dizer praticamente a mesma coisa: cuidado, você pode estar sendo traído.

Falar que há uma traição perto de você é algo amplo. O consulente – pessoa para quem o tarólogo está tirando as cartas – pode nem estar se relacionando amorosamente com alguém e achar que a carta não faz sentido. Porém, a carta do Urso pode alertar diversos tipos de traição e é uma carta que demanda tanta atenção como a carta da cobra ou da morte, por exemplo.

Carta do Urso no Amor

A carta do Urso na área do amor não significa coisa boa. Significa uma traição ou um relacionamento cheio de energias negativas e olho gordo. Contudo, vale lembrar que a pergunta deve ser bem interpretada e o tarólogo deve ser experiente e compreender quais cartas saem do lado do urso.

Assim, ele poderá deixar claro para o consulente se é verdadeiramente uma traição ou se o casal está sendo alvo de olho gordo.

Banho de Proteção da Relação

Caso o casal esteja sendo alvo de inveja alheia, indico que faça um banho para proteção do amor e tome ele sozinho ou com a pessoa amada. Faça isso preferencialmente em uma terça-feira, que é dia de Marte, Deus da Guerra.

Materiais:

2 colheres de sopa de arruda;

2 colheres de chá de guiné;

1 colher de sopa de alecrim;

Um prato;

Uma vela rosa de 7 dias;

Essência de alfazema;

Como preparar:

Para começar, passe a essência de alfazema debaixo para cima na vela, para desprogramá-la de qualquer energia. Na sequência, passe a essência de alfazema de cima para baixo mentalizando a sua relação; Coloque a vela em um prato com as ervas em volta dela, dando um espaço grande entre eles para que não ocorra nenhum acidente; Deixe a vela queimar por 7 dias e reze mentalizando vocês dois; Após os 7 dias, faça um banho com as ervas que estão no prato; Ferva elas com 2 litros de água, coe e jogue do pescoço para baixo após seu banho de higiene; Por fim, peça proteção para a relação.

Contudo, é muito comum que a carta do urso signifique uma traição por parte da pessoa que você está ou irá se relacionar. Portanto, ouça a verdade tome a melhor decisão para a sua felicidade. E só faça esse banho se o tarólogo falar que o relacionamento está sendo alvo de olho gordo.

Carta do urso no trabalho e Saúde

A carta do urso representa mais negatividade do que positividade. Por isso, se ela sai na casa da saúde, o ideal é dar mais atenção para essa área. Não se auto-sabote, não deixe de fazer exames e não negligencie sua própria segurança, ainda mais no atual momento em que estamos vivendo.

Já no trabalho, a carta do urso alerta para o cuidado com amigos falsos, com inveja e com traições. Comece tomando um banho de descarrego ou de arruda e deixe um copo com água e sal grosso no canto da sua mesa, mesmo que esteja no home office, isso irá filtrar as energias negativas.

Depois disso, vale a pena borrifar um spray de laranja e alecrim. Assim, as energias ruins serão filtradas, mas você não perderá o foco e a energia. E trate de prestar mais atenção em quem você confia seus segredos.

Carta do Urso no Eu Pessoal

Aqui, o amigo urso é você mesmo. A carta do urso fala de traição, olho gordo e amigos falsos, porém, quando ela cai em uma casa que representa seu eu pessoal ou a sua mente, ela significa que você está se auto-sabotando.

Sendo assim, fica o alerta para que você acredite mais em si mesmo, se ama mais, arrisque mais e trabalhe mais sua autoestima.

