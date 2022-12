Domingo do Advento: oração e o que significa a data

O quarto domingo antes do Natal marca o início do tempo do Advento para os cristãos

Quando o domingo do advento surge, então sabemos que a contagem regressiva para o Natal está chegando. A temporada entre os cristãos praticantes é um tempo de espera e preparação para a celebração do nascimento de Jesus Cristo, e aqui está tudo o que você precisa saber sobre o período.

O que significa o domingo do Advento?

O Advento é o período de quatro domingos e semanas antes do Nata, e a palavra Advento significa 'Vindo' em latim, interpretado como a vinda de Jesus ao mundo. Os cristãos usam o período para se preparar e relembrar o real significado do Natal.

Existem três significados de 'vinda' que os cristãos descrevem no Advento. A primeira, e a mais pensada, aconteceu há cerca de 2.000 anos, quando Jesus veio ao mundo como um bebê para viver como homem e morrer por nós. A segunda pode acontecer agora, pois Jesus quer entrar em nossas vidas agora. E a terceira acontecerá no futuro, quando Jesus voltar ao mundo como Rei e Juiz, não como um bebê.

O Domingo do Advento pode ser de 27 de novembro - quando o Advento é o mais longo possível (como em 2016 e 2022) até 3 de dezembro - quando o Advento é o mais curto possível (como em 2017 e 2023). O Advento só começa no dia 1º de dezembro, quando o dia de Natal é uma quarta-feira (o que aconteceu em 2019 e acontecerá em 2024).

Algumas pessoas jejuam (não comem nada) durante o advento para ajudá-las a se concentrar na preparação para celebrar a vinda de Jesus. Em muitas Igrejas Ortodoxas e Católicas Orientais, o Advento dura 40 dias e começa em 15 de novembro e também é chamado de Jejum da Natividade. (O Advento também começa em 15 de novembro no cristianismo celta.)

Velas e o que acontece durante o tempo do Advento?

A tradição mais comum das velas do Advento é acender uma vela em cada um dos quatro domingos antes do Natal. Tradicionalmente, cada vela representa esperança, fé, alegria e paz. Às vezes, uma quinta vela branca é colocada no meio e acesa no dia de Natal.

Acredita-se que a época do Advento existe desde o século V e foi amplamente observada por monges que receberam ordens de jejuar todos os dias no mês de dezembro até o Natal.

O jejum ainda é praticado entre alguns fiéis hoje, de maneira semelhante à Quaresma, que ocorre nos 40 dias anteriores à Páscoa.

Uma vela é acesa no primeiro domingo do Advento, duas são acesas no segundo domingo e assim por diante. Cada vela tem um significado diferente no cristianismo. Diferentes igrejas deram a elas significados distintos, mas ensinaram o seguinte:

1 - A primeira representa Isaías e outros profetas da Bíblia que predisseram a vinda de Jesus.

2 - A segunda representa a Bíblia.

3 - A terceira representa Maria, a mãe de Jesus.

4 - A quarta representa João Batista, primo de Jesus, que disse ao povo de Israel para se preparar para o ensino de Jesus.

Em muitas igrejas, a cor roxa é usada para significar a época do Advento. No terceiro domingo, representando Maria, a cor às vezes muda para rosa ou rosa.

Oração do Advento

A oração é uma bela maneira de ajudar a eliminar as distrações da estação e abrir seu coração para se preparar para a alegria e a esperança do nascimento de Cristo. Aqui está um exemplo de oração para usar durante a temporada para focar seu coração e mente no nascimento de Jesus Cristo.

Para Te acolher,

Para preparar nossa terra,

Para crer em Ti,

Nosso grande Senhor,

Não há nada de extraordinário a fazer:

Basta ter um coração límpido e sem disfarce,

Basta ter um olhar doce e sem malícia. Basta colocar nos lábios o sorriso e a alegria.

Basta abrir as mãos para dar e repartir.

Basta ser atencioso e fiel à Tua Palavra.

Basta amar, sem medir a ternura.

Basta ouvir o Teu apelo e mudar de vida, Senhor! Pode vir, Senhor.

A terra e seus habitantes,

Por Ti, mudam as cores da vida. Amém.

Leituras da Bíblia para o Advento 2022

Primeira semana, 27 de novembro: Isaías 9

Segunda semana, 4 de dezembro: Isaías 40

Terceira semana, 11 de dezembro: Mateus 2

Quarta semana, 18 de dezembro: João 3