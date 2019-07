O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, disse nesta terça-feira, 23, que a alta da arrecadação de junho decorre dos efeitos da greve dos caminhoneiros em maio do ano passado. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 119,946 bilhões em junho, um aumento real (já descontada a inflação) de 4,68% na comparação com o mesmo mês de 2018.

"No mês de junho de 2018 foram contabilizados todos os efeitos da greve dos caminhoneiros, então a base de comparação estava muito baixa", explicou Malaquias.

De acordo com a Receita Federal, apenas a arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - Outros teve uma alta real de 23,97% em junho ante junho do ano passado. Na mesma comparação, também houve uma alta de 23,97% na arrecadação do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Malaquias avaliou que o crescimento de quase 15% na arrecadação do IRPJ e da CSLL no primeiro semestre indicaria uma perspectiva de melhora dos resultados do setor produtivo. "Essa alta na arrecadação demonstra que a expectativa das empresas é positiva para o ano", acrescentou.

Malaquias destacou ainda que houve um recolhimento atípico de R$ 700 milhões na arrecadação previdenciária em junho. "Ocorreu um depósito de R$ 700 milhões em junho decorrente de um processo judicial. Não estão previstos novos depósitos desse tipo até o fim do ano", completou.