A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor (IPC) da Argentina perdeu um pouco de força em outubro, ao subir 5,4% na comparação com setembro, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) do país. O resultado ficou abaixo da estimativa de analistas consultados pela Trading Economics, que projetavam avanço de 6,9% do indicador. Na comparação com outubro de 2017, o índice de preços ao consumidor saltou 45,9% no mês passado.

Entre os componentes que mais contribuíram para a elevação de preços em relação a setembro estão o setor de eletricidade, gás e outros combustíveis (+8,8%), o de transporte (+7,6%) e o de alimentos e bebidas não alcoólicas (5,9%).