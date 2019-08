Dezenas de milhares de argentinos lotaram as ruas da capital e de outras cidades para mostrar apoio ao atual presidente Mauricio Macri, que sofreu uma derrota nas eleições primárias realizadas em no último dia 11, quando seu opositor Alberto Fernández, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, recebeu 47% dos votos, contra 32% de Macri.

Com gritos de apoio ao presidente, uma multidão que excedeu em muito as expectativas se juntou do lado de fora do palácio presidencial de Buenos Aires. Emocionado, Macri surgiu em uma varanda da Casa Rosada para agradecer seus apoiadores, que responderam aos pedidos das mídias sociais para sair nas ruas.

Uma pesquisa divulgada esta semana mostra que o oposicionista Fernández com 53% das intenções de voto no primeiro turno das eleições, marcado para 27 de outubro. Macri aparece com 32%. Fonte: Associated Press.