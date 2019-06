SÃO PAULO/BUENOS AIRES (Reuters) - O Banco Central informou que não há projetos nem estudos em andamento para uma união monetária entre Brasil e Argentina, após o presidente Jair Bolsonaro ter afirmado que foram iniciadas negociações nesse sentido entre os governos de ambos os países.

Durante visita à Argentina, Bolsonaro afirmou a jornalistas na noite de quinta-feira que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu "o primeiro passo para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul, o peso real", e um porta-voz do Ministério das Finanças da Argentina confirmou negociações nesse sentido.

"Estamos trabalhando nisso no médio a longo prazo", disse o porta-voz argentino à Reuters. A proposta poderia incluir Uruguai e Paraguai, outros parceiros do Mercosul, de acordo com a mídia.

Pouco depois, o BC divulgou nota afirmando que não há projetos nesse sentido.

"Há tão somente, como é natural na relação entre parceiros, diálogos sobre estabilidade macroeconômica, bem como debates acerca de redução de riscos e vulnerabilidades e fortalecimento institucional", disse a nota.

(Por Camila Moreira e Nicolas Misculin; Edição de Pedro Fonseca)