O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, afirmou nesta quinta-feira, 8, a jornalistas que a Câmara "deu um show" na reforma da Previdência e que a expectativa agora é que o Senado também "dê sua contribuição". Ele reforçou ainda que as medidas que permitem saques de R$ 500 do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) terão impacto regional importante. "Por Estado, por região, vai ter impacto grande no PIB Produto Interno Bruto de cada local."

Sachsida ressaltou que no PIB de São Paulo esse dinheiro a mais dos saques representa impacto de 0,7% e no Nordeste, de 0,6%.

Em certos Estados, 20% da população ativa ganha menos que R$ 500 por mês, por isso o impacto importante da medida. "46% da população brasileira vai ser beneficiada por esta medida", disse em entrevista após participar de evento do BTG Pactual. "O Congresso está sendo um grande parceiro", afirmou, ressaltando que não há o que reclamar da aprovação da reforma da Previdência na Câmara, que economia fiscal importante, de R$ 930 bilhões em dez anos, e ainda teve votos da ampla maioria dos deputados.