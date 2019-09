CHICAGO - Importadores chineses compraram ao menos dez carregamentos de soja dos Estados Unidos nesta quinta-feira, a aquisição mais significativa pelo menos desde junho, disseram operadores, em movimento às vésperas de negociações de alto nível entre os dois países marcadas para o mês que vem, que visam encerrar a guerra comercial bilateral que já dura mais de um ano.

As compras de soja, que totalizam ao menos 600 mil toneladas, têm previsão de embarques a partir de terminais portuários do Noroeste do Pacífico entre outubro e dezembro, disseram dois operadores com conhecimento direto dos negócios.

As aquisições são outra indicação de que as tensões comerciais entre Washington e Pequim podem estar mais leves após atingirem um ápice no mês passado, quando a China suspendeu todas as compras de produtos agrícolas dos EUA em resposta a ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, de impor mais tarifas sobre bens chineses.

As exportações de soja dos EUA para a China, maior compradora mundial do produto, despencaram durante a disputa, com os amplos estoques levando os preços para mínimas de quase uma década e fazendo com que os agricultores norte-americanos enfrentassem dificuldades para lucrar.

Os contratos futuros da soja em Chicago, valor de referência para a oleaginosa, saltaram para máximas de um mês nesta quinta-feira.

(Reportagem de Karl Plume)