A expectativa mediana dos consumidores para a inflação nos 12 meses seguintes manteve-se estável em 5,4% em junho. Em relação ao mesmo mês do ano anterior houve alta de 0,2 ponto percentual.

“Nos últimos meses, as expectativas dos consumidores sobre inflação vinham sendo influenciadas por uma percepção conjuntural de aceleração de preços dos alimentos, além do aumento da incerteza econômica. Como a perspectiva que nos próximos meses estes preços recuem, juntamente com efeitos positivos nos preços de combustíveis e da mudança da bandeira na energia elétrica, é possível que a expectativa de inflação volte a cair, condicionada à evolução da incerteza”, afirma Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da Sondagem do Consumidor, da FGV/IBRE.

Na análise por faixas de renda, houve estabilidade nas expectativas medianas para os próximos 12 meses, sendo que para as famílias com renda até R$ 2.100, a perspectiva mediana variou 0,1 ponto, para 6,2%. Para os consumidores de renda superior a R$ 9.600, o valor segue inalterado em 4,7%.