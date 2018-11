BRASÍLIA (Reuters) - A defesa do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em nota que reafirma "a lisura de todas as operações" de fundo que será investigado pela Polícia Federal em inquérito sobre supostas fraudes em negócios com fundos de pensão patrocinados por empresas estatais.

A nota, assinada pelos advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, apontou ainda que o fundo em questão deu lucro aos cotistas, incluindo os fundos de pensão.

"(A defesa) espera também que a investigação --agora corretamente conduzida no âmbito da Polícia Federal-- apure as incoerências do relatório irregular produzido na Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar)", diz a nota, em referência ao documento que serviu de base para o Ministério Público Federal em Brasília ter aberto procedimento preliminar a respeito, em outubro.

(Por Marcela Ayres)