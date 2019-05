O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, 9, que o diretor de Assuntos Internacionais e Riscos Corporativos, Tiago Couto Berriel, deixará a instituição. Segundo comunicado, a saída de Berriel após três anos no cargo ocorrerá "por razões pessoais".

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, indicou a economista Fernanda Feitosa Nechio para essa diretoria. Ela trabalha há dez anos no Federal Reserve Bank de São Francisco (EUA), onde atua como "research advisor". Fernanda é mestre em Economia pela PUC-Rio e PhD em Economia pela Universidade de Princeton.

Berriel deve permanecer na diretoria até a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no dias 18 e 19 de junho, mas pode deixar o cargo antes disso se a indicação de Fernanda for aprovada pelo Senado até essa data.

"Em nome do Banco Central, o Presidente Roberto Campos Neto felicita a indicada Fernanda Nechio e agradece ao diretor Tiago Berriel pelos relevantes serviços prestados ao Banco Central e, especialmente, à Diretoria Colegiada", informou o BC em nota.