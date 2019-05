Por Laís Martins

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuava ante o real nesta terça-feira, em dia de votação da reforma administrativa no Senado e expectativas de avanço na pauta econômica, e monitorando o exterior após feriado nos Estados Unidos na véspera.

Às 12:03, o dólar recuava 0,35%, a 4,0212 reais na venda

Na segunda-feira, a divisa norte-americana fechou em alta de 0,48%, a 4,0352 reais na venda.

O dólar futuro perdia cerca de 0,6 por cento neste pregão.

O Senado vota nesta terça-feira a medida provisória da reforma administrativa, sob expectativas de avanço na pauta econômica, em geral.

Tal percepção corrobora com a avaliação do Palácio do Planalto de que as manifestações do último domingo em favor do presidente Jair Bolsonaro foram significativas e podem levar o Congresso a aprovar projetos do governo, como disse uma fonte palaciana à Reuters. [nL2N2330PP]

Entretanto, caso senadores resolvam fazer alterações no texto que veio da Câmara, como devolver o Coaf ao Ministério da Justiça, ele terá de voltar aos deputados e corre risco de perder validade, já que caduca em 3 de junho.

Nesta terça-feira, Bolsonaro teve um café da manhã no Palácio da Alvorada com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. Em suas falas depois das manifestações, Bolsonaro repetiu mais de uma vez que era preciso "ouvir a voz das ruas" e defendeu um "pacto pelo Brasil".

"É uma reaproximação importante, demonstra que estão conversando. Mercado pode ver isso como uma coisa boa, já que pode ajudar com que as pautas avancem com rapidez no Congresso", avaliou o operador de câmbio da Advanced Corretora, Alessandro Faganello.

A avaliação de alguns parlamentares, por outro lado, vai na contramão. Parlamentares ouvidos pela Reuters não consideram que as manifestações tenham tido todo o peso colocado pelo governo e que não alteram o andamento do Congresso. Ao contrário, avaliam os líderes, a beligerância com a Casa é um erro do presidente.

Investidores também trazem no radar o cenário externo, onde há cautela com relação ao acordo comercial entre Estados Unidos e China e acompanhando a volta dos mercados do Reino Unido e EUA após feriado na véspera.

O BC vendeu nesta segunda-feira todos os 5,05 mil contratos de swap cambial tradicional ofertados em rolagem do vencimento julho. [nAQN00LJC2]

Em 19 operações, o BC já rolou 4,797 bilhões de dólares, de um total de 10,089 bilhões de dólares a expirar em julho. O estoque de swaps do BC no mercado é de 68,863 bilhões de dólares.