Por Stefani Inouye

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar valorizava-se ante o real nesta quinta-feira, em um dia marcado por volatilidade no mercado de câmbio, com agentes do mercado aguardando a fala do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole na sexta-feira.

Às 11:05, o dólar avançava 0,40%, a 4,0476 reais na venda.

Na véspera, o dólar caiu 0,50%, a 4,0314 reais, num dia de valorização de moedas emergentes em meio a apetite por risco também nos mercados de ações.

Neste pregão, o dólar futuro tinha variação positiva de 0,42%.

"A cautela causada pelas preocupações com a saúde da economia mundial está direcionando os mercados. Os investidores ficam o tempo todo ajustando posições e a volatilidade se mostra presente na sessão", disse Luciano Rostagno, estrategista-chefe do Banco Mizuho.

Analistas apontam as expectativas sobre o futuro da taxa de juros nos Estados Unidos como fator de interferência no movimento do dólar contra as divisas emergentes. A moeda norte-americana valorizava-se em 0,9% contra a lira turca e mostrava pouca variação contra o rand sul-africano.

Segundo analistas da XP Investimentos, a expectativa é de que o discurso de Powell no simpósio anual de Jackson Hole na sexta-feira corrobore a visão do mercado de mais cortes de juros, dadas as recentes preocupações com o crescimento global e as tensões comerciais.

O índice que compara o dólar contra uma cesta de moedas rondava estabilidade a 98,229.

Na cena doméstica, o BC vendeu todos os 550 milhões de dólares em moeda física nesta quinta-feira e negociou ainda todos os 11 mil contratos de swap cambial reverso ofertados --nos quais assume posição comprada em dólar.