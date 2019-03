O emprego formal no Brasil manteve a tendência de crescimento e fechou janeiro de 2019 com saldo positivo de 34.313 postos de trabalho. Foi o segundo melhor saldo do mês janeiro desde 2013.

As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado ontem pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O resultado positivo decorreu de 1.325.183 admissões e 1.290.870 desligamentos. Nos últimos 12 meses, houve crescimento de 471.741 empregos, representando variação de +1,24%.

Em termos setoriais, houve crescimento em cinco dos oito setores econômicos. Os dados registram expansão no nível de emprego em serviços (43.449 postos), indústria de transformação (34.929 postos), construção civil (14.275), agropecuária (8.328 postos) e extrativista mineral (84 postos).

Ocorreu redução no nível de emprego nos setores do comércio (-65.978 postos), administração pública (-686 postos) e serviços industriais de utilidade pública (-88).

O setor de serviços foi o principal destaque na geração de emprego de janeiro. Foram registradas 573.615 admissões e 530.166 desligamentos, resultando em um saldo de 43.449 postos de trabalho, um crescimento de 0,25% sobre o mês anterior. Esse resultado foi impulsionado pelo subsetor do comércio e administração de imóveis, valores Mobiliários e serviço técnico (23.318 empregos), serviços médicos, odontológicos e veterinários (15.163 empregos) e ensino (5.152).

O segundo maior saldo positivo de janeiro foi da indústria de transformação. Foram registradas 236.226 admissões e 201.297 desligamentos, ocasionando saldo positivo de 34.929 postos e o crescimento de 0,49% em relação a dezembro. Os destaques foram a indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos (9.276 postos, +1,13%), calçados (5.870 postos, +2,13%) e indústria mecânica (5.502 postos, +1,03%).

A construção de edifícios teve 5.828 postos, montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas (3.884 postos) e obras de acabamento com 1.862 postos criados.