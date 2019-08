BUENOS AIRES - Uma equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI) se reúne nesta segunda-feira com assessores econômicos do candidato da oposição argentina Alberto Fernández, que lidera a disputa para as eleições Presidencias de outubro, segundo um porta-voz de Fernández.

A equipe do FMI se reunirá com pelo menos quatro representantes da coalizão "Frente de Todos", de Fernández, segundo a agência de notícias estatal Telam.

Fernández, um crítico do acordo de empréstimo de 57 bilhões de dólares da Argentina com o FMI negociado em 2018 pelo presidente pró-reforma Mauricio Macri, prometeu "reformular" o acordo se for eleito.

Seus assessores econômicos disseram ao ministro da Fazenda Hernán Lacunza na semana passada que Fernández buscará um "modelo econômico alternativo" para as políticas do governo atual.

As reuniões entre a equipe do FMI e o Ministério da Fazenda da Argentina também continuarão nesta segunda-feira, disse um porta-voz do ministério.

No sábado, autoridades do FMI se reuniram com Lacunza, que foi nomeado na semana passada, e com o presidente do banco central Guidó Sandleris.

A equipe do FMI anunciou sua viagem à Argentina na sexta-feira, dizendo que planeja discutir os "recentes desenvolvimentos econômico-financeiros" e os "planos de política do governo."

A vitória esmagadora de Fernandez na votação primária de 11 de agosto levou a moeda a cair quase 18% em meio a temores de um retorno às políticas econômicas intervencionistas da ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner, que é candidata a vice-presidente de Fernández.

A próxima revisão programada do Fundo do programa de empréstimos da Argentina será em 15 de setembro.

Em sua revisão anterior da Argentina, em julho, o FMI alertou que havia riscos "elevados" ao programa, com a fraqueza do peso e a incerteza política provavelmente alimentando um ao outro.