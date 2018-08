A Ford vai dar sequencia ao plano de reduzir o número de plataformas distintas usadas em seus carros. O One Ford reduziu de 30 para nove o número de bases, mas agora, nem mesmo o número - já considerado baixo - tem sido suficiente para garantir as margens de lucro necessárias. A Ford quer diminuir para apenas cinco plataformas modulares que estarão em todos os carros da marca.

Haverá uma plataforma de chassi sobre longarina para as picapes e o utilitário grande Expedition. Crossovers como o Edge terão uma base com opção de tração dianteira ou integral e o Mustang deverá compartilhar plataforma com o Explorer, podendo ter tração traseira ou integral. Uma quarta arquitetura dará forma às vans comerciais e a última aos modelos elétricos da marca.

Com esse novo enxugamento, a marca espera economizar até US$ 7 bilhões em desenvolvimento e engenharia de produto. Além disso, vai encurtar o tempo de criação de um carro novo em até 20%. Segundo a agência Automotive News, a engenharia poderá ficar entre 20% e 40% mais eficiente nos novos produtos.

Outros mercados - A economia de escala conseguida com a redução do número de plataformas será reinvestida no lançamento de novos modelos. A montadora vai direcionar seus esforços em novos SUVs, crossovers e picapes no lugar de sedãs e hatches.