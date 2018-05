O governo desbloqueou 2 bilhões de reais do Orçamento de 2018, ano marcado pelas eleições presidenciais, diante da previsão de maior receita gerada com leilões de petróleo, mesmo reduzindo a estimativa de crescimento da economia e atingindo o limite do teto de gastos diante.

Segundo o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, o bloqueio total neste ano agora é de 9,115 bilhões de reais diante de alguns riscos fiscais, como a renegociação do Simples.

"Vamos manter a prudência", afirmou ele durante coletiva de imprensa para comentar o relatório bimestral de receitas e despesas divulgado nesta terça-feira.

Segundo o documento, a previsão de receita com bônus de assinatura passou a 18,3 bilhões de reais em 2018, frente a 3,85 bilhões de reais projetados até então. Só com leilões de petróleo, são esperados 14,4 bilhões de reais, segundo o ministro.

O governo também retirou a previsão de receitas de 12,2 bilhões de reais com a privatização da Eletrobras neste ano. Antes esses recursos haviam sido separados em reserva de contingência.

Segundo Colnago, isso ocorreu devido à baixa chance de o processo de venda da estatal sair do papel neste ano. O projeto está no Congresso Nacional.

Para a economia, o governo diminuiu a previsão de crescimento neste ano a 2,5 por cento, sobre 2,97 por cento antes. Já a projeção para a inflação medida pelo IPCA caiu a 3,11 por cento, contra 3,64 por cento antes.

Mas elevou as contas para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019 a 3,3 por cento, sobre 3 por cento.

A meta fiscal deste ano é de déficit primário de 159 bilhões de reais para o governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência).

Diante da melhoria na arrecadação, impulsionada por receitas extraordinárias com o Refis, programa de renegociação de dívidas tributárias, e ajudada também por maiores royalties de petróleo em função da valorização da commodity, o mercado prevê que o cumprimento desse alvo se dará com folga de mais de 20 bilhões de reais, segundo relatório Prisma mais recente.