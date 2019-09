As reformas do governo federal tocam em temas importantes para o Brasil, mas não há convergência entre elas. Para especialistas, está difícil enxergar qual o projeto de País e estratégia de crescimento de longo prazo que o governo quer com essas mudanças.

Este cenário – somado às polêmicas e falta de coesão da gestão de Jair Bolsonaro (PSL) – faz crer que a superação do baixo crescimento não virá tão cedo. A coordenadora do curso de economia do Insper, Juliana Inhasz, diz que ainda não está claro quais as prioridades do governo. “Nós percebemos que há uma certa dispersão nas agendas econômica e social. O governo fala, por exemplo, que a indústria está mal, mas não apresenta soluções”.

Inhasz avalia que as reformas da Previdência Social e tributária são importantes, porém não vê diálogo entre as diversas iniciativas. “Além disso, o governo tinha que implementar medidas de fomento à produtividade. Isso implica em ofertar educação de qualidade para a sociedade, cursos técnicos, de requalificação, etc”, afirma Inhasz.

“Isso é um processo demorado, mas necessário para o País conseguir sustentar crescimento. Do contrário, vamos perder o fio da história”.

Já o coordenador do curso de Economia da FAAP, Paulo Dutra, ressalta as dubiedades existentes entre o ministério da Economia, sob a liderança de Paulo Guedes, e o presidente Bolsonaro. “O Guedes tem um projeto claro de redução do Estado. Mas me parece que este projeto não está muito bem comprado pelo Bolsonaro”, destaca o Dutra.

Ele cita como exemplo as divergências entre Guedes e Bolsonaro no que diz respeito à política de preços da Petrobrás. Enquanto o presidente defende que a estatal segure os preços dos combustíveis em meio aos eventos internacionais, Guedes, fazendo jus à sua postura liberal, tem dito que a decisão é da Petrobras.

“É bem possível que o Bolsonaro esteja com medo de uma nova greve dos caminhoneiros. Isso, em meio ao descontentamento que já existe em relação a determinadas políticas do governo, desembocaria em uma turbulência ainda maior”, comenta Dutra.

Já o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Ricardo Balistiero, diz que nesta “altura do campeonato”, já era tempo do Bolsonaro adotar uma política conciliadora.

“Ao contrário disso, o presidente ainda tem governado como um deputado do baixo clero, criando polêmica atrás de polêmica. E isso deve piorar, porque ele já mostrou que não mudará sua postura”, opina o coordenador do IMT.

Por outro lado, ele observa que o Congresso Nacional já percebeu que tem capacidade de tocar uma agenda independentemente de Bolsonaro que, a princípio, deveria cumprir o papel de articulação política.

“Com o Legislativo puxando de um lado, e o Executivo de outro, fica difícil amarrar uma saída para a crise e, portanto, a superar o baixo crescimento que estamos vivendo no País”, finaliza Balistiero.

O professor de economia da FAAP, Orlando Assunção Fernandes, ressalta que há quatro forças motrizes da economia que estão, hoje, com grande dificuldade de reação: setor externo, investimento empresarial, consumo das famílias e setor público. Sobre o investimento, Fernandes diz que o principal entrave é a confiança. “Porém, pode haver a reforma que for, mas se o empresário não enxergar espaço para escoar a sua produção no futuro, ele não vai elevar a sua capacidade produtiva”, diz.

Fernandes comenta que, ao mesmo tempo em que há uma desaceleração das economias globais, no ambiente interno, está difícil ver uma forte recuperação do consumo das famílias, diante do elevado desemprego. O jeito, para ele, terá que vir de um impulso fiscal: retomar investimentos e obras paralisadas. “Não precisa, necessariamente, fazer isso elevando gastos. O BNDES, por exemplo, tem uma série de participações em empresas privadas. Porque não vendê-las para poder investir?”, conclui o professor.