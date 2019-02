O principal índice de ações da bolsa paulista recuava nesta segunda-feira, em sessão com vencimento de contratos de opções sobre ações e sem Wall Street por feriado nos Estados Unidos, com investidores monitorando o cenário político no Brasil.

Às 11:35, o Ibovespa caía 0,89 por cento, a 96.657,34 pontos. O volume financeiro era de 3,788 bilhões de reais

Agentes financeiros avaliavam o desenvolvimento da crise política envolvendo o ministro da Secretaria-geral da Presidência, Gustavo Bebianno, que tem seu nome relacionado à denúncias de que seu partido usou candidatos laranja a deputado para acessar recursos públicos de financiamento de campanha.

Para o especialista em ações Eduardo Guimarães, da consultoria independente de investimentos Levante, a considerada primeira crise do governo do presidente Jair Bolsonaro tinha influência negativa limitada. "O otimismo envolvendo a agenda de reformas permanece alto."

DESTAQUES

- BR DISTRIBUIDORA declinava 3,09 por cento, após pedido de renúncia do diretor de Mercado Corporativo e Lubrificantes, Gustavo Henrique Braga Couto, com a empresa afirmando que começou processo seletivo para a escolha de um novo executivo para a área.

- COSAN tinha queda de 2,03 por cento, também entre as maiores quedas. A companhia e a Previ negaram nesta segunda-feira qualquer negociação em curso envolvendo a compra de fatia do fundo de pensão na Litel por Rubens Ommeto, chairman do conglomerado empresarial.

- VALE caía 0,31 por cento, mesmo em sessão de alta no minério de ferro na China, conforme segue volátil após tragédia com o rompimento de barragem da companhia em Minas Gerais que deixou até o momento 169 mortos. No fim de semana, cerca de 200 moradores foram retirados de suas casas em área próxima a outra barragem de rejeitos da mineradora.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuava 0,93 por cento, pressionando o Ibovespa, enquanto BRADESCO PN tinha queda de 1,02 por cento. Os papéis aparecem entre as séries mais negociadas de opções. No setor, SANTANDER BRASIL UNIT caía 1,38 por cento e BANCO DO BRASIL cedia 0,8 por cento.

- PETROBRAS PN recuava 0,78 por cento, apesar do avanço dos preços do petróleo no exterior, em meio a ajustes após os papéis acumularem na semana passada alta de 6,8 por cento. As ações também figuram entre as séries mais líquidas do exercício de opções.

- SUZANO subia 1,09 por cento, entre as poucas altas do Ibovespa, tendo de pano de fundo a valorização do dólar ante o real e expectativa para o resultado trimestral nesta semana.