Por Susan Mathew e Medha Singh

(Reuters) - Dados econômicos fracos da Alemanha e um alerta de lucro da Daimler enfraqueceram os mercados acionários europeus nesta segunda-feira, com investidores segurando suas apostas em relação à quarta semana de ganhos antes das reuniões do G20 que podem ter mais negociações comerciais entre líderes dos Estados Unidos e China.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,25%, a 1.512 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,25%, a 384 pontos, mas ainda acumulando ganho de 4% até agora em junho. A maior parte de seus componentes encerrou em queda, liderados pelo declínio de 0,5% no alemão DAX.

O índice FTSE de Londres subiu 0,1% graças a setores defensivos, incluindo as ações de saúde. Operadores também apontaram para a fraqueza da libra, o que tende a impulsionar as empresas com foco internacional do índice.

O principal índice europeu tem mostrado sinais de enfraquecimento ao longo da última semana, depois de recuperar quase todas as suas perdas das grandes vendas generalizadas em maio, ajudado pelas expectativas de mais estímulo monetário pelos bancos centrais globais.

As ações da Daimler AG recuaram 3,8% depois de a empresa reduzir sua previsão de ganhos para 2019 no domingo, e elevar as provisões para questões relacionadas a seus veículos a diesel em centenas de milhões de euros.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,12%, a 7.416 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,53%, a 12.274 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,12%, a 5.521 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,49%, a 21.284 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,38%, a 9.192 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,81%, a 5.084 pontos.