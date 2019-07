A captação líquida da indústria de fundos bateu um novo recorde no primeiro semestre e atingiu R$ 130,8 bilhões. Com o ambiente de juros baixos, a tendência é de migração das carteiras de renda fixa para as classes de ações, multimercados e estruturados.

O montante superou a máxima da indústria atingida em 2017 (R$ 128,9 bilhões) e representa mais do que o dobro do observado em igual período do ano passado, de R$ 45,6 bilhões. Os dados foram divulgados ontem, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Segundo o vice-presidente da associação, Carlos André, porém, a alta foi originada por “movimentações pontuais específicas”, boa parte advindas de um único Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) que, sozinho, fez uma captação no valor de R$ 49,8 bilhões.

“Desconsiderados esses movimentos, a captação ficou em linha com a média histórica de R$ 74,9 bilhões e representa uma tendência positiva do mercado em 2019”, afirma.

Em termos de patrimônio líquido, ainda segundo informações da Anbima, a indústria também atingiu a nova máxima histórica de R$ 5 trilhões no primeiro semestre deste ano, valor 8,7% maior do que o registrado em igual intervalo de 2018 (R$ 4,6 trilhões).

Na divisão por classes, apesar da melhora na captação das carteiras de renda fixa – que saíram de uma marca negativa em R$ 19,4 bilhões para um ganho de R$ 13,4 bilhões –, a modalidade tem mostrado uma redução em sua participação da indústria desde 2016.

Segundo Carlos André, o ambiente de juros baixos tem influenciado em uma rentabilidade nominal mais baixa e tem impelido os investidores a buscarem uma maior diversificação de seus portfólios. Nesse sentido, a tendência é de continuidade em carteiras um pouco mais arriscadas, como é o caso dos fundos de ações e multimercados, por exemplo.

“Apesar de a base menor contribuir para um aumento mais rápido e significativo, os fundos de ações têm mostrado um avanço importante na indústria. Do lado de multimercados, passado um pouco da volatilidade que temos visto no cenário macroeconômico e político desde o ano passado, a tendência também é de recuperação na velocidade de crescimento”, explica André.

Os dados da Anbima apontam que a captação dos multimercados caiu 47,9% no primeiro semestre deste ano contra igual período de 2018, de R$ 33,8 bilhões para R$ 17,6 bilhões. Já as carteiras de ações subiram 15,7%, saindo de R$ 20,3 bilhões para um total de R$ 23,5 bilhões.

“Além disso, vale a pena destacar que apesar da redução da participação relativa de renda fixa, o corte de crédito privado na modalidade vem ganhando espaço, principalmente baseado em títulos corporativos”, acrescenta o vice-presidente da associação.

“O cenário relativamente positivo de certa forma deve continuar a estimular as empresas a buscarem refinanciamento de dívidas ou mesmo captação de novos recursos”.

Carlos André destaca, ainda, o potencial dos Fundos Imobiliários. “A partir do momento em que a economia entra em um pico de recuperação e maior consistência da atividade, vejo os fundos imobiliários com bons olhos e um espaço interessante para crescer e capturar uma valorização tanto das cotas existentes quanto na criação de novos fundos”, completa o executivo.

Outro ponto de destaque na indústria é o constante crescimento das captações líquidas advindas de gestores independentes. O segmento Conta e Ordem – incluído em janeiro pela associação para capturar essa leitura – registrou um total de R$ 12,9 bilhões no primeiro semestre deste ano.

“As plataformas independentes e digitais têm ganhado espaço, mas os bancos também têm aperfeiçoado suas ofertas. É um fenômeno de desenvolvimento importante da indústria e que precisaremos observar. Mas a expectativa é de um crescimento significativo ao longo dos próximos meses”, conclui Carlos André.