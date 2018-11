Os investimentos no País avançaram 9,6% no terceiro trimestre na comparação com período imediatamente anterior, puxados pelas operações de importação de plataformas de petróleo.

Foi o que divulgou, na última quarta-feira (14) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), por meio do Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF).

Depois de crescer 13,5% em julho, na comparação com junho, esse indicador apontou quedas de 4,2% em agosto e 6,1% em setembro.

Na comparação com o mesmo período de 2017, o crescimento no terceiro trimestre deste ano ficou em 13,1%. O desempenho também foi positivo no acumulado em 12 meses até setembro: aumento de 6,1% – o que representa incremento de 2,3 pontos percentuais à taxa de alta da FBCF quando se excluem as importações e exportações de plataformas de petróleo.

Como todo o impacto das importações de plataformas incidiu sobre o consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came), esse componente da FBCF subiu 27,7% no terceiro trimestre.

Segundo o Ipea, o Came corresponde à produção doméstica líquida das exportações acrescida das importações. Dentre seus componentes, enquanto a produção interna de bens de capital líquida de exportações registrou crescimento de 1,2%, a importação de bens de capital aumentou expressivos 104,5% na margem.

O indicador de construção civil, por sua vez, registrou a terceira variação positiva em quatro meses: alta de 1,5% em setembro, na comparação com agosto. O segmento encerrou o terceiro trimestre com expansão de 3,5% frente ao período imediatamente anterior.

Por fim, o terceiro componente da FBCF, classificado como outros ativos fixos, apresentou avanço de 0,8% entre agosto e setembro.

O grupo de conjuntura apresentou ainda uma nota técnica que mostra que a introdução do novo regime aduaneiro especial de utilização econômica destinado a bens a serem utilizados nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural (Repetro-Sped) exerceu impactos significativos no cálculo da FBCF e na balança comercial brasileira.

O trabalho é assinado pelo diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, José Ronaldo de Castro Souza Jr, e pelo técnico de planejamento e pesquisa Leonardo Mello de Carvalho.