Antes mesmo do anúncio oficial pelo Ministério da Economia, a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), confirmou nesta segunda-feira, 17, no Twitter que o novo presidente do BNDES será o economista Gustavo Montezano.

Mestre em Economia pelo Ibmec-RJ e engenheiro pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), Montezano ocupa atualmente o cargo de secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento chefiada por Salim Mattar, que era também um dos cotados para o cargo, após a saída de Joaquim Levy.

Ele já foi sócio-diretor do Banco BTG-Pactual, responsável pela divisão de crédito corporativo e estruturados. Montezano iniciou a carreira como analista de private equity no Banco Opportunity no Rio de Janeiro.