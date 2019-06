As sinalizações de afrouxamento monetário aqui e no exterior tiveram reflexos diretos no mercado futuro de juros doméstico, que registrou queda em toda a curva nesta sexta-feira, pós-feriado.

O aceno do Comitê de Política Monetária (Copom) de que a reforma da Previdência deverá abrir caminho para cortes da taxa Selic levou diversas instituições a alterar suas projeções para a Selic, ampliando o espaço para cortes. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2020 teve taxa de 5,98% na sexta-feira, ante 6,08% do ajuste de quarta-feira. O vencimento de janeiro de 2021 projetou 5,85%, contra 6,02% do ajuste./Estadão Conteúdo