O grupo Latam Airlines fechou contrato com a Aircastle para arrendamento de 10 aeronaves Airbus A320-200, que estavam na frota da Avianca Brasil. Segundo a Latam, a negociação com a arrendadora estava em andamento desde o começo deste ano.

"Algumas destas aeronaves estão no centro de manutenção (MRO) da Latam Airlines Brasil, em São Carlos (SP). As aeronaves serão operadas em mercados domésticos do Grupo Latam Airlines, principalmente no Brasil, considerando a eventual aquisição dos ativos pela Latam Airlines Brasil", informou a companhia, em nota.

O leilão pelos ativos da Avianca está marcado para a próxima terça-feira, dia 7, às 13h, em São Paulo. Além da Latam, a Gol e a Azul estão habilitadas para participar do certame. Serão leiloadas sete unidades produtivas isoladas (UPIs) da companhia aérea, com slots (autorizações de pouso e decolagem) nos principais aeroportos brasileiros, concorridos por todas as empresas, além do programa de fidelidade Amigo.

Desde que a Avianca entrou em recuperação judicial em dezembro, a Aircastle negociava com a companhia aérea para retirada das aeronaves de sua propriedade. A Avianca deve cerca de US$ 150 milhões para as arrendadoras das aeronaves, além de R$ 2,7 bilhões para outros credores.