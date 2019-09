As passagens aéreas pesaram menos no bolso das famílias em agosto, com redução de 15,66% nas tarifas, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O item teve o impacto negativo mais intenso na inflação do mês, -0,08 ponto porcentual, ao lado do tomate (queda de 24,49% e contribuição também de -0,08 ponto porcentual).

As passagens aéreas vinham de altas intensas nos dois meses anteriores: 18,90% em junho e 18,63% em julho.

"É normal ter queda nas passagens aéreas em agosto. Você tem uma base mais alta por conta das férias de julho, então em agosto tem essa queda", justificou Pedro Kislanov da Costa, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.

O grupo Transportes saiu de uma redução de 0,17% em julho para queda de 0,39% em agosto. A contribuição do grupo para a inflação passou de -0,03 ponto porcentual para -0,07 ponto porcentual no período.

Os combustíveis tiveram ligeira alta de 0,01% em agosto. A gasolina ficou 0,45% mais barata, enquanto o óleo diesel caiu 0,76%. Já o etanol subiu 2,30% em agosto.

Ainda em Transportes, o ônibus intermunicipal aumentou 0,38%, puxado pelo reajuste médio de 4,48% nas passagens intermunicipais de longo curso em Porto Alegre a partir de 1º de agosto.