Primeiro pagamento do Bolsa Família de agosto cai amanhã (18/8)

Pagamento do Bolsa Família é feito no cartão - Foto: divulgação

A nova parcela do benefício social começa no dia 18 de agosto e vai começar com o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Segundo o Calendário Bolsa Família 2023, os depósitos vão até o dia 31 e deve contemplar milhões de pessoas com um ticket médio de R$ 700.

>> Quem teve o pagamento bloqueado recebe atrasado em 2023?

Calendário Bolsa Família agosto 2023

Se o NIS do titular terminar com o número ‘1’, por exemplo, o auxílio será pago em janeiro e assim, sucessivamente. Para acompanhar quando sai o seu benefício em 2023, veja a seguir as datas oficiais do calendário completo de 2023 para quem estava na folha de pagamentos do Bolsa Família até outubro deste ano.

18 de Agosto, sexta-feira - NIS com final 1

21 de Agosto, segunda-feira - NIS com final 2

22 de Agosto, terça-feira - NIS com final 3

23 de Agosto, quarta-feira - NIS com final 4

24 de Agosto, quinta-feira - NIS com final 5

25 de Agosto, sexta-feira - NIS com final 6

28 de Agosto, segunda-feira - NIS com final 7

29 de Agosto, terça-feira - NIS com final 8

30 de Agosto, quarta-feira - NIS com final 9

31 de Agosto , quinta-feira - NIS com final 0

Quem pode se cadastrar no Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. Dessa maneira, busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

Portanto, a Caixa atua como agente operador do programa Bolsa Família, e a origem dos recursos para pagamento é da União, por intermédio do Ministério da Cidadania. Os requisitos para se cadastrar são:

- Inclusão da família, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do ​Governo Federal;

- Seleção pelo Ministério da Cidadania;

- No caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de pré-natal, conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS);

- Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos;

- Por fim, garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos​

Como saber se foi aprovado no programa

O cidadão que não possui acesso à internet e quer saber se foi aprovado no bolsa família, também pode ir até o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Se você já fez sua inscrição e está em dúvida sobre como saber se fui aprovada no Bolsa Família, saiba que uma carta é enviada para a sua casa informando sobre a aprovação no programa. Além disso, você também receberá um cartão da Caixa Econômica Federal para fazer o saque mensal do benefício.

É possível obter mais informações através do telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Também dá para se informar no Fale Conosco do site www.mds.gov.br é e pelo Aplicativo Bolsa Família.

VEJA: Bolsa Família 2023: calendário, aplicativo, consultar e receber benefício