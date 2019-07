Por Medha Singh

(Reuters) - O índice S&P 500 superou a marca de 3 mil pontos pela primeira vez nesta quarta-feira, à medida que as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve no final do mês aumentaram após o comentário do chairman do Fed, Jerome Powell, de que o banco central "agirá conforme apropriado" para sustentar o crescimento econômico recorde dos Estados Unidos.

Às 11:27 (horário de Brasília), o índice Dow Jones <.DJI> subia 0,52%, a 26.922 pontos, enquanto o S&P 500 <.SPX> ganhava 0,600746%, a 2.998 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq <.IXIC> avançava 0,85%, a 8.211 pontos.

Em um depoimento preparado para um comitê do Congresso, Powell disse que o crescimento geral também se "moderou", enquanto "há um risco de que a inflação fraca seja ainda mais persistente do que a que esperamos atualmente". [nL2N24B0EM]

"Powell está realmente argumentando que um corte de segurança na taxa de juros é importante, então julho parece muito mais provável, apesar de termos tido um ótimo relatório de empregos", disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance.

"Ele está aparecendo como muito 'dovish'. Muitas de suas citações são muito mais do lado do afrouxamento."

Os três principais índices de Wall Street recuaram da máxima recorde da semana passada, depois de um forte relatório de empregos de junho na sexta-feira ter moderado as expectativas de um forte corte no juros este mês.