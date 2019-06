Anunciada na quinta-feira (27), a saída do designer do iPhone Jony Ive fez as ações da Apple caírem 0,91% na bolsa de valores Nasdaq ontem (28). Com a desvalorização, que já havia sido antecipada após o fechamento do pregão da quinta-feira, a fabricante do iPhone perdeu US$ 8,3 bilhões (R$ 31,95 bilhões) em valor de mercado.

Parece pouco para a empresa, mas a cifra é grande quando comparada a companhias de capital aberto brasileiras. Os US$ 8,3 bilhões são superiores à soma dos valores de mercado da Natura (R$ 24,5 bi) e da Via Varejo (R$ 6,56 bi) no fechamento da B3 ontem. A comparação também pode ser feita com o valor da Localiza (R$ 29,6 bi).

Além disso, a Apple ficou um pouco mais longe do valor de mercado de US$ 1 trilhão, atingido em agosto do ano passado. Ive, porém, seguirá colaborando com a Apple por meio de seu estúdio próprio, o LoveFrom. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.