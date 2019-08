O mercado brasileiro de fusões e aquisições movimentou 13,5 bilhões de reais no mês de julho, em um total de 86 transações reportadas no Relatório Transactional Track Record (TTR), em parceria com a LexisNexis e TozziniFreire.

No período de janeiro a julho, os aportes financeiros contabilizam R$ 128 bilhões, alta de 16% face aos mesmos meses de 2018. Mantendo a média dos últimos anos apenas 6,6% das transações tiveram equity value superior a R$ 500 milhões.

Segundo o relatório, de janeiro a julho de 2019, foram realizados 671 anúncios de operações de compra e venda de participação envolvendo empresas brasileiras, queda de 2% em comparação ao mesmo intervalo de 2018.

O segmento Tecnologia segue como o mais atrativo para os investidores. Em 2019, já foram contabilizadas 167 transações, 16% acima do registrado no mesmo período de 2018. No apanhado do ano, o setor Financeiro e Seguros aparece na segunda colocação, com 96 operações, aumento de 1%, seguido por operações no segmento Imobiliário, que cresceram 37% e chegaram a 67 negócios realizados, enquanto Distribuição e Varejo caiu para a quarta posição, com 59 operações, fechando o período em baixa de 9%.

No âmbito das operações transnacionais, foram contabilizadas 155 aquisições de empresas brasileiras por investidores estrangeiros no período de janeiro a julho, totalizando R$ 68,7 bilhões em investimentos. Os Estados Unidos seguem como o país que mais realiza aquisições de empresas nacionais, 56 operações envolvendo companhias norte-americanas no ano, que juntas somam R$ 9,7 bilhões. Destas, 19 foram deals no segmento de Tecnologia. Destaque também para o apetite francês por empresas nacionais com um total de 11 transações.

No caminho oposto, as compras brasileiras no exterior somam R$ 12 bilhões em aportes em 2019, tendo como alvo prioritário os Estados Unidos, onde foram investidos R$ 4 bilhões em 12 transações. Portugal surge na segunda colocação, com quatro transações que somaram R$ 366 milhões.

As operações de private equity registradas no Brasil desde o início do ano sofreram uma queda de 17% no número de deals – 45, enquanto o volume financeiro registrado, R$ 14 bilhões, ficou 42% acima de igual período do ano anterior.

Os investimentos de venture capital também fecharam o período em queda. As 109 rodadas de investimento apontadas pelo TTR entre janeiro e julho ficaram 12,8% abaixo do registrado no mesmo intervalo de 2018, e revelaram valores que somam R$ 5,7 bilhões, total 45% superior ao registrado nos mesmos meses de 2018. O número de investimentos realizados por fundos brasileiros representa 73% do total.

A conclusão da aquisição da brasileira Embraco pela japonesa Nidec Corporation por US$ 1,13 bilhão foi a operação de destaque de julho.