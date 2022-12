Jogo do Lakers hoje x Orlando Magic: como assistir NBA ao vivo - 27/12

Orlando Magic e Los Angeles Lakers entram em quadra nesta terça (27), às 21h (Horário de Brasília), na Arena Amway Center, na Flórida, pela temporada regular da NBA. Saiba onde assistir o jogo do Lakers hoje e todos os detalhes. De um lado, o time que tem LeBron e do outro um que busca a recuperação.

Como assistir jogo do Lakers hoje na NBA

O jogo entre Orlando Magic e Los Angeles Lakers não tem transmissão na TV. Porém, dá para assistir no serviço de streaming da NBA às 21h (Horário de Brasília).

A plataforma está disponível somente por assinatura no site (www.nba.com) e no aplicativo. Assinantes da operadora VIVO tem desconto na compra do pacote de jogos da NBA.

Dia do jogo da NBA: Terça-feira, 27 de dezembro de 2022

Horário do jogo do Lakers hoje: 21h (Horário de Brasília)

Localização: Orlando, na Flórida

TV: Sem transmissão

Livestream: NBA League Pass

Como vem Orlando Magic e Los Angeles Lakers para o jogo de hoje?

O Orlando Magic está na 13ª posição da Conferência Leste, com 13 vitórias conquistadas e 21 derrotas na temporada regular da NBA. Na última sexta-feira, porém, o grupo da Flórida conseguiu respirar aliviado depois de vencer o San Antonio Spurs por 133-113 dentro de casa. O adversário desta terça pode ser complicado em quadra.

Do outro lado, com LeBron James mas sem Anthony Davis, o Lakers tenta reencontrar o caminho da vitória na temporada regular da NBA, já que não vence há cinco jogos. No último domingo de Natal, perdeu para o Dallas Mavericks de virada por 124-115. O Lakers está em 13º com 13 vitórias e 20 derrotas, correndo o sério risco de novamente ficar fora dos playoffs na Conferência Oeste.

Jogos da NBA hoje

Nesta terça-feira, 27 de dezembro, outros confrontos pela NBA também acontecem. Confira todos os jogos da NBA hoje e os horários de cada um.

Jogos da NBA - Washinton Wizards x Philadelphia 76ers

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - Boston Celtics x Houston Rockets

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Jogos da NBA - Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - Memphis Grizzlies x Phoenis Suns

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - Dallas Mavericks x New York Knicks

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

Jogos da NBA - Golden State Warriors x Charlotte Hornets

Horário: 00h (horário de Brasília)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Jogos da NBA - Sacramento Kings x Denver Nuggets

Horário: 00h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA League Pass

