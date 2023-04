Saiba como assistir ao duelo da NBA ao vivo. Foto: Reprodução Stevothedevo by Pixabay

Onde assistir Heat x Bulls hoje no Play-In da NBA de graça (14/04)

É hora do Play-In! Quem vai ficar com a oitava vaga dos playoffs pela Conferência Leste, o Miami Heat ou Chicago Bulls? Na noite desta sexta-feira, 14 de abril, o duelo entre Heat x Bulls vai ser na FTX Arena, na Flórida, às 20h (horário de Brasília). O confronto decide o caminho até a fase final da NBA.

O Miami perdeu para o Atlanta Hawks e agora tenta a sua última chance, enquanto o Chicago Bulls venceu o Toronto Raptors também no torneio Play-In da liga de basquete.

Heat x Bulls onde assistir hoje na NBA ao vivo

O jogo entre Miami Heat e Chicago Bulls tem transmissão na TNT, Youtube, Amazon Prime Video e NBA League Pass ao vivo às 20h.

O canal da TNT está disponível em operadoras de TV por assinatura. Dá para assistir em qualquer do Brasil do conforto do sofá em casa.

Já os streamings NBA League Pass e Prime Video só podem ser acessadas pelo celular, tablet, computador e na smartv por assinantes. Cada plataforma possui um valor diferente por isso verifique antes de se tornar membro.

Para ver de graça é só sintonizar o canal da TNT Sports no Youtube.

Dia do jogo da NBA : Sexta-feira, 14 de abril de 2023

: Sexta-feira, 14 de abril de 2023 Horário de Heat x Bulls: 20h (Horário de Brasília)

20h (Horário de Brasília) Localização : Miami, na Flórida

: Miami, na Flórida TV : TNT

: TNT Livestream: Amazon Prime Video, NBA League Pass e Youtube

Quem o Lakers vai enfrentar nos playoffs da NBA

Como funciona o Play-In da NBA?

O Play-In é a repescagem da NBA. Criada em 2020 durante a pandemia, tem como objetivo determinar o sétimo e o oitavo colocado aos playoffs em cada conferência.

Os seis primeiros de cada conferência se classificam automaticamente para os playoffs. Enquanto isso, do 7º até o 10º colocado disputam o torneio Play-In. São três jogos em cada região, um total de seis jogos.

O sétimo e o oitavo colocado se enfrentam em partida única, onde o vencedor garante a sétima vaga aos playoffs e o perdedor ganha mais uma chance para brigar. Do outro lado, o nono e o décimo se enfrentam, com o perdedor eliminado e o ganhador enfrentando o perdedor do outro duelo.

Classificados para os playoffs

Sete equipes já estão garantidas nos playoffs da NBA. Falta apenas uma vaga em ambas as Conferências para fechar o quadro da fase final da temporada.

No lado Oeste, o Denver Nuggets terminou em primeiro lugar. Já no Leste o Milwaukee Bucks garantiu a liderança e ficou com a vantagem de decidir o sétimo jogo em casa.

Conferência Oeste:

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder / Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Sacramento kings x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Conferência Leste:

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls / Miami Heat

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Atlanta Hawks

