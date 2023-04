Onde assistir Timberwolves x Thunder hoje no Play-In da NBA (14/04)

Oklahoma City Thunder ou Minnesota Timberwolves, quem vai ficar com a oitava vaga dos playoffs na Conferência Oeste? O duelo acontece na noite desta sexta-feira, 14 de abril, às 22h30 (Horário de Brasília). O jogo do Timberwolves x Thunder na NBA vai ser na Arena Target Center, em Minneapolis pelo torneio Play-In.

O Minnesota perdeu para o Lakers e agora tenta a última chance de classificação. Já o Oklahoma ganhou do Pelicans e só precisa de mais uma vitória para se garantir.

Quem vai transmitir Timberwolves x Thunder hoje ao vivo

O jogo do Oklahoma City Thunder ou Minnesota Timberwolves hoje será transmitido na ESPN 2, Star Plus e NBA League Pass ao vivo nesta sexta-feira, às 22h30.

O canal ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura. O apaixonado por basquete pode acompanhar o jogo da NBA hoje em qualquer estado do Brasil. Pode relaxar e curtir do seu sofá em casa.

Para quem não tem a TV paga, dá para sintonizar as plataformas de streaming Star Plus e League Pass. Cada uma oferece uma oferta diferente por mês ou ao ano, com a possibilidade de assistir no computador, celular, tablet ou smartv.

O que é o Play-In da NBA?

As duas últimas vagas dos playoffs da NBA são definidas através do torneio Play-In, espécie de repescagem entre quatro times em cada uma das conferências. Dessa maneira, são o sétimo e o oitavo colocado na classificação geral dos playoffs.

Os seis primeiros avançam direto aos playoffs, enquanto do 7º ao 10º colocado vão para o torneio Play-In. São seis jogos no total. O sétimo colocado enfrenta o oitavo em partida única, onde quem vencer garante a classificação para os playoffs como a sétima vaga.

Enquanto isso, nono e décimo se enfrentam, onde o perdedor é eliminado e o ganhador vai para a última chance de conquistar o passaporte até a fase final, jogando contra o perdedor do outro confronto no Play-In. São oito times em cada lado das conferências.

Quando começam os playoffs da NBA 2023?

Os playoffs começam no sábado, 15 de abril, com quatro partidas na NBA. Sete equipes já estão garantidas, enquanto resta apenas uma vaga em cada uma das Conferências.

A melhor campanha do lado Oeste é do Denver Nuggets, enquanto no lado Leste o Milwaukee Bucks teve a melhor campanha da temporada regular. O resultado entre Timberwolves x Thunder também vai definir outra vaga.

Confira os jogos da primeira rodada.

Conferência Oeste:

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder / Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Sacramento kings x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Conferência Leste:

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls / Miami Heat

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Atlanta Hawks

