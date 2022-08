Onde assistir Coritiba e Santos hoje ao vivo, horário e escalação (8/8)

Hoje, onde assistir Coritiba e Santos hoje ao vivo vai ser no SporTV e Premiere, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nesta segunda-feira, 8 de agosto, a partida vai começar às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, no Paraná com transmissão ao vivo.

O Coxa soma 22 pontos e está em 15º na tabela, com apenas dois pontos a mais do que o primeiro na zona de rebaixamento. Já o Santos aparece em 9º lugar com 27 pontos.

Onde assistir Coritiba e Santos hoje ao vivo?

A partida vai passar no SporTV e Premiere, a partir das oito da noite, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o confronto do Brasileirão só pode ser assistido entre os canais, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, pode ser assinado por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir Coritiba e Santos hoje ao vivo é no Globo Play, streaming no celular, tablet, computador e também na smart TV.

Informações do jogo do Coritiba x Santos hoje:

Data: Segunda-feira, 08/08/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Últimos jogos Santos x Coritiba:

Santos 3 x 0 Coritiba (Copa do Brasil)

Coritiba 1 x 0 Santos (Copa do Brasil)

Santos 2 x 1 Coritiba (Brasileirão)

Santos 2 x 0 Coritiba (Brasileirão 2020)

Prováveis escalações de Coritiba x Santos hoje:

Egídio foi expulso na última partida e por isso está fora do confronto nesta segunda-feira.

Provável escalação do Coritiba: Muralha; Matheus Alexandre, Guillermo, Henrique, Luciano Castan; Bruno Gomes, Willian Farias, Régis; Alef Manga, Igor Paixão e Martínez. Técnico; Gustavo Morínigo.

Lucas Pires e Alex seguem indisponíveis por estarem lesionados.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Luiz Felipe, Felipe; Vinicius, Camacho, Lucas Barbosa; Sánchez, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.

Qual a classificação do Santos na tabela do Brasileirão?

O Santos está na nona posição da tabela do Brasileirão com 27 pontos, contabilizando seis vitórias, nove empates e cinco derrotas.

Já o Coritiba aparece na 15ª posição com 22 pontos, contabilizando seis vitórias, quatro empates e dez derrotas em toda a competição.

Na parte de cima, Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Athletico disputam a liderança, assim como as vagas para a Libertadores da temporada que vem.

1 Palmeiras – 42 pontos

2 Corinthians – 38 pontos

3 Fluminense – 35 pontos

4 Athletico PR – 34 pontos

5 Flamengo – 33 pontos

6 Internacional – 33 pontos

7 Atlético MG – 32 pontos

8 RB Bragantino – 30 pontos

9 Santos – 27 pontos

10 São Paulo – 26 pontos

11 Goiás – 25 pontos

12 Botafogo – 24 pontos

13 América MG – 24 pontos

14 Ceará – 24 pontos

15 Coritiba – 22 pontos

16 Avaí – 21 pontos

17 Cuiabá – 20 pontos

18 Fortaleza – 18 pontos

19 Atlético GO – 17 pontos

20 Juventude – 16 pontos

