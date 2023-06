Torcedor pode acompanhar a partida de futebol feminino na TV paga e no serviço de streaming

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians feminino ao vivo no Brasileirão – 19/06

O Cruzeiro recebe o Corinthians nesta segunda-feira, 19/06, no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A bola vai rolar às 20h, horário de Brasília, com o duelo entre Cruzeiro x Corinthians feminino no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé.

Quem vencer garante a vantagem para o jogo de volta, marcado para a próxima segunda-feira, 26 de junho, às 18h30, na casa do Timão.

Quem vai transmitir Cruzeiro x Corinthians feminino ao vivo

Para o torcedor assistir o jogo do Cruzeiro x Corinthians feminino hoje é só ligar no SporTV, canal da TV paga, disponível em todos os estados do Brasil.

Quem tem o pacote 'canais ao vivo' no GloboPlay pode assistir na plataforma pelo celular ou computador.

Horário: 20h, oito horas da noite

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé.

Onde assistir jogo do Cruzeiro x Corinthians feminino: SporTV e GloboPlay

Como chegam as equipes para o jogo?

Atual campeão brasileiro no futebol feminino, o Corinthians busca manter o alto nível dentro de campo e garantir mais uma taça. Na primeira fase terminou em primeiro lugar com 37 pontos, somados em 12 vitórias, um empate e duas derrotas na competição. Se ganhar, terá a vantagem jogando em casa.

Do outro lado, o Cruzeiro fechou a sua participação na primeira fase em oitavo lugar, com 22 pontos garantidos em seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O time mineiro tem um grande desafio pela frente já que vai enfrentar o atual campeão brasileiro. Dentro de casa nesta segunda-feira, vai contar com a força da torcida.

Escalações de Cruzeiro x Corinthians

Como o duelo desta segunda-feira é extremamente importante para ambas as equipes, os treinadores vão escalar as melhores jogadoras em busca da vantagem.

Cruzeiro: Kemelli; Isa Fernandes, Ambrózio, Calhau, Clara; Mari Pires, Tipa, Marília; Vanessinha, Byanca Brasil e Carol Baiana.

Corinthians: Tainá Borges; Kati, Andressa, Giovanna Campiolo, Yasmim; Luana Bertolucci, Jaqueline, Duda Sampaio, Tamires; Gabi Portilho e Jheniffer.

Como funciona o Campeonato Brasileiro Feminino 2023?

Diferente do masculino, apenas 16 equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A primeira fase acontece entre pontos corridos por 15 rodadas, onde cada participante se enfrenta apenas uma vez na temporada.

Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá aos dois times um ponto. Na última rodada, os oito primeiros colocados vão para as quartas de final do Brasileirão.

O chaveamento é definido pela própria CBF antes do torneio começar. O primeiro colocado do Brasileirão enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo e assim sucessivamente. As quartas de final, semifinal e a final são jogadas em ida e volta, ou seja, cada um tem a chance de jogar em casa.

Chaveamento do Brasileirão 2023

Cada elenco já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final, semifinal e possivelmente na decisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. São oito equipes brigando pela taça mais importante do calendário.

Todas as fases são jogadas em ida e volta.

QUARTAS DE FINAL (Cruzeiro x Corinthians feminino):

Cruzeiro x Corinthians (1)

Flamengo x Santos (2)

São Paulo x Palmeiras (3)

Internacional x Ferroviária (4)

SEMIFINAL:

Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2

Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4

FINAL:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

