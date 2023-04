Onde vai passar Vitória x Ponte Preta hoje na Série B (16/04/2023)

Para concluir a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o duelo entre Vitória x Ponte Preta será disputado neste domingo, 16 de abril, no Estádio Barradão, em Salvador. A partida vai começar às 18h, horário de Brasília, e será transmitida para todo o país ao vivo e de graça.

O Vitória não joga desde o final de março, quando foi eliminado da Copa Nordeste ainda na primeira fase. Na temporada passada, o clube baiano subiu da terceira para a segunda divisão e, por isso, terá um longo trabalho se quiser continuar na Série B.

Por outro lado, a Ponte Preta fez uma campanha bastante regular na Série B do ano passado. Foram 49 pontos em 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas na temporada. O time de Campinas venceu a Série A2 do Campeonato Paulista em cima do Novorizontino nos pênaltis.

LEIA TAMBÉM: conheça a bola do Brasileirão 2023

Qual canal vai passar Vitória x Ponte Preta hoje ao vivo

A partida entre Vitória x Ponte Preta vai passar na BAND e Premiere ao vivo neste domingo. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil na TV aberta, no canal pago e também na internet.

A novidade da temporada é a que Rede Bandeirantes comprou os direitos da Série B do Brasileirão. A emissora vai transmitir jogos aos sábados, domingos, terças e quartas ao vivo ao redor do país. Também é possível acompanhar de graça no site (www.band.com.br) ou no Bandplay.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível para quem é assinante da TV paga. Entre em contato com o seu operador para comprar o pacote de canais de futebol.

Escalações de Vitória e Ponte Preta

Para o jogo deste domingo, na primeira rodada da Série B do Brasileirão, as equipes de Vitória x Ponte Preta deverão entrar em campo da seguinte maneira:

Vitória: Yuri; Matheus, Marco Antônio, John, Ainoã; Jobert, Charlys, Eduardo; Alisson, Wanderson e Ruan Nascimento.

Ponte Preta: Caíque França; Luiz Felipe, Fábio Sanches, Artur, Júnior Tavares; Felipe Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus, Elvis; Gui Pira e Jeferson Jeh.

Primeira rodada da Série B do Brasileirão

Nove partidas serão disputadas na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo entre CRB e Sport é a única exceção da rodada, que será desmarcado pela CBF.

Sexta-feira, 14/04:

Guarani 4 x 1 Avaí

Ituano 2 x 0 Ceará

Sábado, 15/04:

Vila Nova x Novorizontino - 16h

Mirassol x Chapecoense - 17h

Sampaio Corrêa x Atlético GO - 17h

Juventude x Botafogo SP - 18h15

Domingo, 16/04:

Criciúma x Tombense - 11h

Londrina x ABC - 15h30

Vitória x Ponte Preta - 18h

Leia também: VOTE: quem é o favorito ao título do Brasileirão em 2023?