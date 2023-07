Onde vai passar o jogo do Santos hoje no Brasileirão e horário - 02/07

Onde vai passar o jogo do Santos hoje no Brasileirão e horário – 02/07

Cuiabá e Santos se enfrentam neste domingo, 02 de julho, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com início às 18h30, horário de Brasília, o jogo do Santos terá transmissão ao vivo para todo o país.

Enquanto o Cuiabá perdeu para o Vasco na última rodada, o Peixe empatou com o Blooming, na Sul-Americana.

Quem vai transmitir o jogo do Santos ao vivo

Os canais SporTV e Premiere vão transmitir o jogo do Santos e Cuiabá às 18h30, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil neste domingo.

Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o confronto. É necessário obter ambos os canais na operadora por assinatura.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar o jogo do Santos pelo computador ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Horário: seis e meia da tarde

Arbitragem: Bruno Mota Correia

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Onde assistir o jogo do Santos hoje: SporTV e Premiere

Saiba quanto é a premiação do Brasileirão 2023

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Após a derrota para o Vasco fora de casa, o Cuiabá caiu para a 16ª posição, o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. Até aqui são três vitórias, três empates e seis derrotas, enquanto o elenco não vence há duas rodadas seguidas. Se garantir os três pontos se afasta da degola.

Já o Santos, por outro lado, vem de empate com o Blooming no meio da semana, resultando na eliminação da Copa Sul-Americana durante a primeira fase. No Brasileirão está em 13º lugar com 13 pontos, somados em três vitórias, quatro empates e cinco derrotas na temporada. A vitória neste domingo dá o direito do Peixe entrar na zona de classificação para a Sul-Americana.

Escalações de Cuiabá x Santos

Para o duelo deste domingo, entre Santos e Cuiabá, os treinadores vão escalar os jogadores principais em busca dos três pontos.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Escalação do jogo do Cuiabá hoje: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Rikelme; Filipe Augusto, Denilson, Raniele; Quagliata, Wellington Silva; Deyverson (Técnico: Bruno Lazaroni).

Escalação do jogo do Santos hoje: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim, Kevyson; Rodrigo Fernández, Dodi, Lucas Lima; Daniel Ruiz, Marcos Leonardo e Mendoza (Técnico: Paulo Turra).

Quem está na zona de rebaixamento do Brasileirão?

As equipes de Goiás, Vasco, América Mineiro e Coritiba estão na zona de rebaixamento do Brasileirão. Com exceção do Goiás e do Coritiba, que se enfrentarão na segunda-feira, os outros dois entram em campo neste domingo.

O Goiás é o primeiro na degola com 11 pontos, enquanto o Vasco mantém-se com nove pontos mesmo após o triunfo contra o Cuiabá na última rodada. O América é o penúltimo com oito, enquanto o Coxa tem apenas quatro, sem vencer no Brasileirão após 12 rodadas.

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado por 38 rodadas entre pontos corridos. Cada vitória dá três pontos e o empate apenas um. Ao fim da temporada, o primeiro colocado vai ser declarado o campeão brasileiro enquanto os quatro últimos vão para a segunda divisão.

