SÃO PAULO x CORINTHIANS AO VIVO HOJE: onde assistir e horário (11/09)

De um lado, São Paulo tem 30 pontos na classificação e o Corinthians soma 43 pontos e está no G4.

Dia de clássico no futebol nacional e a bola vai rolar no Morumbi, que recebe terá São Paulo x Corinthians AO VIVO. O Majestoso desse domingo, 11 de setembro, será válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e traz a disputa de times que estão distantes na tabela.

Qual o horário do jogo do São Paulo x Corinthians ao vivo?

O jogo do Majestoso neste domingo, 11, terá transmissão ao vivo a partir das 16h, horário de Brasília.

O jogo vai passar na Globo?

A partida do Brasileirão entre São Paulo x Corinthians hoje terá transmissão na Globo, TV aberta, e poderá ser assistida online pelo Globoplay. Veja como assistir de graça.

Mas a transmissão será apenas para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal.

Veja as outros jogos da Globo hoje aqui.

Jogos do Brasileirão hoje, 11/09/22

Grêmio x Vasco – 16 horas, Arena Grêmio (TV Globo, SportTV e Premiere)

Goiás x Flamengo – 19 horas, Hailé Pinheiro (SportTV e Premiere)

Botafogo x América-MG – 11 horas, Nilton Santos (Premiere)

Avaí x Atheletico – 11 horas, Ressacada (Premiere)

Coritiba x Atlético-GO – 16 horas, Couto Pereira (Premiere)