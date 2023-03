Saiba como assistir ao jogo da Copa do Brasil hoje. Foto: Reprodução Furknsaglam by Pexels

Copa do Brasil: transmissão ao vivo jogo do Ypiranga x RB Bragantino hoje - 15/03

Copa do Brasil: transmissão ao vivo jogo do Ypiranga x RB Bragantino hoje – 15/03

Em decisão importante na Copa do Brasil, as equipes de Ypiranga e RB Bragantino jogam nesta quarta-feira, 15 de março, durante a segunda fase da temporada. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o Estádio Colosso da Lagoa será o palco do embate eliminatório. Quem vencer está classificado para a próxima fase.

A segunda fase da Copa do Brasil é sempre disputada em partida única. Em caso de empate, as cobranças de pênaltis definem quem fica com a vaga.

Wagner do Nascimento Magalhaes será o árbitro do jogo, com os assistentes Michael Correia e Diego Luiz Couto Barcelos. O quarto árbitro vai ser Anderson da Silveira Farias.

Como assistir o do Ypiranga x RB Bragantino hoje

O jogo do Ypiranga e RB Bragantino hoje tem transmissão no SporTV, Premiere e GloboPlay para todo o Brasil nesta quarta-feira. Sem sinal na TV aberta, o torcedor só pode assistir ao embate da Copa do Brasil se tiver a televisão paga ou a assinatura no streaming.

Como a Rede Globo é a dona dos direitos de transmissão da Copa do Brasil, ela optou por não exibir o confronto no canal aberto nesta quarta-feira. Por isso, o fã só pode acompanhar na TV paga entre o SporTV e o pay-per-view Premiere, entre as operadoras de TV por assinatura.

Mas o que é o pay-per-view? É necessário pagar o valor extra do pacote de canais para tê-los na programação. O GloboPlay, assim como as outras opções, também só pode ser assistido por assinantes. Entre no site (globoplay.globo.com) para se tornar membro da plataforma.

Onde vai ser o jogo de hoje?

O Estádio Colosso da Lagoa, na cidade de Erechim, no estado do Rio Grande do Sul, será o palco do jogo do Ypiranga e RB Bragantino nesta quarta-feira, na Copa do Brasil. O espaço receberá pela primeira vez o confronto da competição este ano.

Com capacidade para 22 mil torcedores, promete estar lotado nesta quarta na eliminatória. O Colosso da Lagoa é conhecido por ser a casa do Ypiranga, inaugurado na gestão do presidente do clube Oscar Abal.

Quem entra na 3ª fase da Copa do Brasil 2023?

Entram na terceira fase da Copa do Brasil as equipes de Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico PR, Atlético MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu.

Além dos doze, também participam da terceira etapa da competição os 20 times que venceram os seus confrontos na fase anterior. Definidos os classificados, o sorteio da CBF é que determina todos os embates da temporada.

Diferente das outras duas fases, a terceira rodada é jogada em ida e volta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copa do Brasil (@copadobrasilcbf)



Leia também

Final da Libertadores 2023 será no Rio de Janeiro