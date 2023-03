Duelo na segunda fase da Copa do Brasil será transmitido na TV paga e no serviço de streaming ao vivo

Em qual canal vai passar o jogo do Ceará x Ituano hoje na Copa do Brasil (15/03)

Depois de eliminar o Corinthians no Paulistão, o Ituano vem cheio de gás para enfrentar o Ceará, que empatou com o Iguatu no estadual no fim de semana. Nesta quarta-feira, 15 de março, o jogo do Ceará é válido pela segunda fase da Copa do Brasil, às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Em partida única, o vencedor segue vivo na competição enquanto elimina o adversário. Em caso de empate é a disputa de pênaltis que decide quem fica com a vaga da terceira fase.

O jogo do Ceará e Ituano hoje na Copa do Brasil vai passar no SporTV, Premiere e GloboPlay ao vivo.

Dá para assistir o jogo do Ceará hoje de graça?

O jogo do Ceará hoje na Copa do Brasil não está disponível de graça para o torcedor. O embate da segunda fase será exibido com exclusividade na TV paga em todos os estados do país, o que significa que só assinantes do produto vão acompanhar o jogo.

O canal SporTV pode ser encontrado em qualquer operadora de TV por assinatura, enquanto o pay-per-view só é acessado por torcedores que pagam o valor extra na mensalidade pelo pacote de canais de futebol.

Transmissão jogo do Ituano x Ceará hoje

SporTV, Premiere e GloboPlay são os canais de transmissão no jogo do Ituano e Ceará hoje. O torcedor pode assistir na televisão paga o confronto, em sinal indisponível na TV aberta. Pela internet, é possível ver na plataforma de streaming.

Em qualquer lugar do Brasil o apaixonado por futebol sintoniza os canais SporTV e Premiere e acompanha o duelo entre as grandes equipes na Copa do Brasil, a competição mais democrática do cenário esportivo.

O pay-per-view, no entanto, só aparece na programação caso seja pago em valor extra na mensalidade. Outra opção é o GloboPlay, serviço digital de streaming de vídeos sob demanda da Rede Globo, também por assinatura. Dá para ver o conteúdo no site (www.globoplay.globo.com) no computador ou aplicativo pelo celular, tablet ou smartv.

SPORTV E PREMIERE - TV paga

- TV paga GLOBOPLAY - Serviço de streaming por assinatura

Últimos jogos

Para chegar até aqui, Ceará e Ituano obrigatoriamente passaram pela primeira fase da Copa do Brasil. De um lado, o time cearense venceu o Caldense (MG) por 3 a 0.

Do outro lado, o Ituano empatou com o Princesa do Solimões (AM) em 1 a 1, mas como tem a melhor pontuação no Ranking de Clubes da CBF conquistou a classificação pelo empate.

CEARÁ:

Ceará 2 x 0 Fortaleza - Copa do Nordeste (Domingo, 05/03)

Vitória 2 x 0 Ceará - Copa do Nordeste (Quarta-feira, 08/03)

Iguatu 1 x 1 Ceará - Campeonato Cearense (Domingo, 12/03)

ITUANO:

Princesa 1 x 1 Ituano - Copa do Brasil (Quarta-feira, 01/03)

Ituano 3 x 0 Santos - Campeonato Paulista (Domingo, 05/03)

Corinthians 1 (6 x 7) 1 Ituano - Campeonato Paulista (Domingo, 12/03)

