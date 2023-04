Do que o Cruzeiro precisa para se classificar na Copa do Brasil 2023

O Cruzeiro recebe o Náutico nesta terça-feira, 25 de abril, no Independência, às 19h, para a partida de volta na terceira fase da Copa do Brasil. O duelo vai definir quem segue para as oitavas de final, mas do que a Raposa precisa para se classificar?

O Cruzeiro precisa do que para se classificar na Copa do Brasil?

Para se classificar para as oitavas de final de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro tem que ganhar por dois gols ou mais de diferença com o Náutico na partida de volta da terceira fase, marcada para a próxima terça-feira, no Independência.

O primeiro jogo terminou em 1 x 0 para o Náutico, em Recife. Por isso, o time pernambucano tem a vantagem e só precisa do empate para se classificar, além da vitória por qualquer resultado.

Na contramão, o cenário para o Cabuloso é muito mais caótico. O time mineiro tem que marcar dois gols ou mais para se classificar. Se o time ganhar por 1 x 0, a disputa vai para os pênaltis porque o regulamento determina que caso a soma dos dois placares dê empate, as penalidades vão decidir quem fica com a vaga.

É simples de entender. Mas para deixar ainda mais organizado para o torcedor, confira na sequência os detalhes do duelo entre Náutico e Cruzeiro.

Vitória do Náutico em qualquer resultado = Náutico classificado

= Náutico classificado Empate em qualquer placar = Náutico classificado

em = Náutico classificado Vitória do Cruzeiro por 1 x 0 = Pênaltis

= Pênaltis Vitória do Cruzeiro por 2 x 0 ou mais gols = Cruzeiro classificado

Data das oitavas de final

As oitavas de final na Copa do Brasil ainda não tem data para acontecer. A tabela detalhada no site da CBF não identifica quando serão disputadas as partidas.

Apenas dezesseis times vão para as oitavas de final. Um novo sorteio da CBF - também sem data para acontecer - será realizado para formar todos os combates do mata-mata. Não tem regras, ou seja, times da mesma cidade ou estado podem se enfrentar.

Assim como a terceira fase, as oitavas também acontecem em ida e volta.

Quantos títulos da Copa do Brasil o Cruzeiro tem?

O Cruzeiro tem seis títulos da Copa do Brasil. O time mineiro é o maior campeão de todos os tempos, com vantagem de uma taça para o Grêmio, segundo maior vencedor.

O primeiro título da Raposa foi conquistado em 1993, quando ganhou do Grêmio na final. As outras conquistas foram em 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018 pela última vez.

Em 2018, a Raposa ganhou do Corinthians na final. O primeiro jogo terminou em 1 a 0 para os mineiros e o segundo em 2 a 1 para o Cruzeiro.

Onde assistir ao jogo do Cruzeiro?

O jogo do Cruzeiro e Náutico será transmitido nos canais SporTV e Premiere, além da plataforma de streaming GloboPlay entre todos os estados do Brasil na terça-feira.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquiri-los. O pay-per-view Premiere, por outro lado, tem que ser comprado por valor à parte na mensalidade do torcedor.

O GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo, dispõe a programação em tempo real de ambos os canais. É preciso ser assinante para assistir.

