No primeiro jogo, Ituano e São Paulo não saíram do zero a zero na terceira fase

Horário + onde assistir jogo do São Paulo hoje na Copa do Brasil (25/04)

Em duelo da volta na terceira fase da Copa do Brasil, Ituano e São Paulo disputam nesta terça-feira, 25, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. A bola rola no jogo do São Paulo às 21h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo na TV fechada e no streaming. Quem ganhar o jogo se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Veja como assistir ao jogo de hoje.

Tem como assistir jogo do São Paulo na TV?

O jogo do São Paulo e Ituano hoje terá transmissão na TV paga pelos canais SporTV e Premiere, para todo o Brasil. Nenhuma emissora na televisão aberta vai exibir a partida nesta terça-feira. O GloboPlay também é opção para assistir.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura. Quem tem em casa pode assistir do conforto do seu sofá com apenas um clique no controle remoto. O pay-per-view está disponível por valor extra na mensalidade, com pacotes que vão entre R$ 29,90 até R$ 59,90 em 12x.

O GloboPlay, serviço de streaming, dispõe a programação de ambos os canais em tempo real para quem é assinante. Entre no site (globoplay.globo.com) e encontre o melhor pacote ao seu bolso para assistir no aplicativo do celular ou tablet.

PREMIERE:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Como chegam as equipes para o jogo?

O São Paulo chega para o confronto da Copa do Brasil depois de ganhar do América Mineiro em 3 a 0, na estreia de Dorival Júnior após a demissão de Rogério Ceni. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a oitava posição com três pontos, somando uma vitória e uma derrota. O Tricolor estreou na terceira fase da Copa do Brasil por estar classificado na Sul-Americana.

Do outro lado, o Ituano celebrou o empate com o São Paulo no jogo de ida no Morumbi. Jogando em casa, para ganhar a vaga até a próxima fase o time paulista só tem que marcar um gol e segurar o resultado. Na Série B do Brasileirão, o elenco vem de derrota para o Tombense no último sábado, em 11º lugar com três pontos.

Prováveis escalações de Ituano x São Paulo

Ituano: Deivity; Pacheco, Cláudio de Souza, Rafael Pereira, Jonathan; José Aldo, Lucas, Rafael dos Santos, Eduardo Luiz Person; Paulo Victor e Quirino.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Patryck, Beraldo; Luan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor; Michel Araújo, Luciano e Calleri.

Para o jogo do São Paulo e Ituano nesta terça-feira, na terceira fase da Copa do Brasil, os times vão colocar os seus melhores jogadores em campo para lutarem pela vaga.

O técnico Dorival Júnior foi contratado pelo Tricolor para substituir Rogério Ceni. Esta é a segunda passagem do profissional no clube paulista.

Quem vai apitar?

Diretamente de Itu, na região metropolitana de Sorocaba, Anderson Daronco é quem vai apitar o jogo do São Paulo na Copa do Brasil. Os auxiliares vão ser Bruno Boschilia, Jorge Eduardo Bernardi e Thiago Luis Scarascati.

No VAR, árbitro de vídeo, a responsabilidade fica com Wagner Reway. O profissional terá que analisar e olhar os principais lances envolvendo pênaltis, faltas e cartões vermelho e amarelo.

E se terminar em novo empate?

Caso a partida entre Ituano e São Paulo termine empatada no tempo regular, o regulamento da CBF prevê que a cobrança de pênaltis defina o ganhador do duelo. As disputas serão iniciadas logo após o fim do segundo tempo.

As cobranças alternadas começam com um jogador de cada time por vez. Quem marcar mais gols se garante na próxima etapa. Não tem prorrogação ou gol fora de casa.

