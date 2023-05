Copa do Brasil 2023 - Foto: Pixabay

Confrontos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil serão realizados na quarta e quinta-feira

Oitavas de Final: Prime Video divulga jogos da Copa do Brasil 2023

Copa do Brasil

O Prime Video divulgou o cronograma de jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023 que serão transmitidos com exclusividade no serviço de streaming. Ao todo, serão transmitidas dez partidas nos dias 17 e 31 de maio, e dia 01 de junho.

Quais jogos da Copa do Brasil vão passar na Amazon Prime Video?

Confira a agenda da semana no Prime Video e quem serão os narradores.

JOGOS DE IDA DA COPA DO BRASIL

Dia 16/5 - 21h - Fluminense x Flamengo (Maracanã) | jogos da Copa do Brasil

Dia 17/5 - 19h - Santos x Bahia (Vila Belmiro)

Dia 17/5 - 19h - Palmeiras x Fortaleza (Allianz Parque)

Dia 17/5 - 19h30 - Grêmio x Cruzeiro (Arena do Grêmio)

Dia 17/5 - 20h - Sport x São Paulo (Ilha do Retiro)

Dia 17/5 - 21h30 - América-MG x Internacional (Independência)

Dia 17/5 - 21h30 - Athletico-PR x Botafogo (Arena da Baixada)

Dia 17/5 - 21h30 - Atlético-MG x Corinthians (Mineirão)

JOGOS DE VOLTA DA COPA DO BRASIL

Dia 31/5 - 19h - Bahia x Santos (Arena Fonte Nova)

Dia 31/5 - 19h - Fortaleza x Palmeiras (Arena Castelão)

Dia 31/5 - 20h - Cruzeiro x Grêmio (Mineirão)

Dia 31/5 - 21h30 - Internacional x América-MG (Beira-Rio)

Dia 31/5 - 21h30 - Botafogo x Athletico-PR (Nilton Santos)

Dia 31/5 - 21h30 - Corinthians x Atlético-MG (Neo Química Arena)

Dia 1/6 - 19h30 - São Paulo x Sport (Morumbi)

Dia 1/6 - 20h - Flamengo x Fluminense (Maracanã) | jogos da Copa do Brasil

Como assistir os jogos no Prime Video?

A primeira coisa que o torcedor precisa saber é que é necessário ser cliente para ter acesso ao Prime Video, serviço de streaming do Amazon. Assim que assinar a plataforma, dá para assistir filmes, séries e justamente os jogos da Copa do Brasil.

Por mês, o Prime sai por R$ 14,90, enquanto o pacote anual é R$ 119,00, o mesmo que R4 9,92 por mês. Mas como se tornar assinante? Como assistir?