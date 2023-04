Saiba como assistir o jogo do Cruzeiro na Copa do Brasil. Foto: Reprodução Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Onde assistir o Jogo do Cruzeiro hoje na Copa do Brasil, dia 25 de abril

Onde assistir o Jogo do Cruzeiro hoje na Copa do Brasil, dia 25 de abril

Cruzeiro e Náutico se enfrentam nesta terça-feira, 25, em partida válida pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h, horário de Brasília, no Independência, e terá transmissão ao vivo para todo o país. Saiba onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje.

Tem onde assistir o jogo do Cruzeiro?

Procurando onde assistir o jogo do Cruzeiro? O jogo do Cruzeiro hoje x Náutico na Copa do Brasil terá transmissão no SporTV e Premiere. Para comprar o pay-per-view há opções que variam de R$ 29,90 até R$ 59,90 em 12x.

Os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view precisa ser comprado por valor extra na mensalidade. O GloboPlay, serviço de streaming, dá a opção do torcedor assistir ambos os canais pelo aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Data: 25 de abril de 2023

Local: Arena Independência - Belo Horizonte (MG)

Onde assistir Cruzeiro Náutico ao vivo: SporTV, Premiere e GloboPlay

Últimas notícias do Cruzeiro

Vindo de vitória contra o Grêmio na rodada do Brasileirão, o Cruzeiro busca o triunfo em casa hoje para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Campeã da Série B, a Raposa estreou na terceira fase. O atacante Henrique Dourado, nova contratação da diretoria, foi relacionado. Ele está sem atuar há oito meses.

Por outro lado, o Náutico venceu o primeiro jogo contra o Cruzeiro por 1 a 0. Na primeira fase, passou pelo São Bernardo por 1 a 0, depois o Vila Nova na segunda por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos. O time disputará a Série C do Brasileirão este ano. Como visitante, o Náutico busca a sua primeira vitória contra o Cruzeiro.

Qual é a provável escalação de Cruzeiro x Náutico?

Os dois clubes deverão entrar em campo com o que tem de melhor no elenco. A bola vai rolar no jogo do Cruzeiro hoje às 19h, horário de Brasília, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV paga.

Abaixo, as prováveis escalações para o duelo:

Cruzeiro: Rafael; William, Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Ramiro, Richard, Wesley, Mateus Vital; Bruno Rodrigus e Gilberto.

Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Denilson, Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza, Matheus Carvalho; Kayon, Jael e Paul Villero.

🦊📋 SAIU A LISTA! Estes são os nossos atletas relacionados para a decisão contra o Náutico, na Copa do Brasil. #CRUxNAU #ReiDeCopas pic.twitter.com/h8WLafdcXX — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 24, 2023

Leia também: Como assistir o Brasileirão 2023 pela internet de graça