Partida entre Nova Iguaçu e Vitória tem transmissão na TV paga e no streaming nesta quarta-feira

Onde assistir o jogo do Vitória hoje na Copa do Brasil ao vivo (01/03)

Copa do Brasil

O Vitória estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 1º de março, durante a primeira fase da temporada. Contra o Nova Iguaçu, o time baiano entra em campo no Estádio Jânio Moraes, no Rio de Janeiro, a partir das 15h30 (Horário de Brasília). O jogo do Vitória hoje é decisivo, ou seja, quem vencer avança para a próxima fase da competição.

Se a partida terminar empatada, o Vitória avança para a segunda fase da Copa do Brasil.

Onde vai passar o jogo do Vitória hoje ao vivo

SporTV, Premiere e GloboPlay vão transmitir o jogo do Vitória hoje às 15h30 na Copa do Brasil.

Disponível para todas as operadoras de televisão por assinatura, os canais SporTV e Premiere vão transmitir as emoções do embate entre Nova Iguaçu e Vitória nesta quarta-feira.

O torcedor precisa ser assinante da TV fechada para assistir. Mas não é só isso: o pay-per-view Premiere só pode ser sintonizado por valor extra na mensalidade. Isso significa que o apaixonado por futebol deve pagar valor extra para obter o pacote de canais.

Feito isso, dá para assistir ao embate na sua televisão de casa.

Quem prefere assistir no celular ou computador pode sintonizar no GloboPlay, serviço de streaming. Mas lembre-se: somente assinantes que possuem o SporTV ou o Premiere no pacote é que podem assistir ao evento.

TV aberta: o jogo do Vitória e Nova Iguaçu não vai passar em nenhum canal de TV aberto.

TV fechada: os canais SporTV e Premiere, disponíveis na TV paga, vão exibir as emoções da primeira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Basta sintonizar para curtir ao vivo e de qualquer lugar do Brasil.

Online: para acompanhar online, o torcedor deve sintonizar o GloboPlay, mas apenas se for assinante do streaming. Dá para assistir no computador, celular, tablet e smartv.

Árbitro : Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

: Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Árbitro Assistente 1: Leone Carvalho Rocha (GO)

Leone Carvalho Rocha (GO) Árbitro Assistente 2: Cristhian Passos Sorence (GO)

Cristhian Passos Sorence (GO) Quarto Árbitro : Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Analista de Campo: Edilson Soares da Silva (RJ)

Adversário na segunda fase

O vencedor entre Nova Iguaçu e Vitória vai enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil o Nova Mutum.

O time de Nova Mutum, do Mato Grosso, venceu o Londrina na primeira fase (4x2), garantindo a vaga na etapa seguinte da competição. Agora, o elenco espera para saber quem vai enfrentar.

Tudo vai depender do resultado entre as equipes na quarta-feira. Quem vencer vai enfrentar o time do Mato Grosso também em partida única, onde em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.

A CBF ainda não definiu as datas, locais e horários da segunda fase.

Escalações:

Provável escalação do Nova Iguaçu: Anderson Max; Léo Fernandes, Michael Pereira, Matheus Alves, Bruno Felipe; Paulo Henrique, Marquinho, Ewerton do Amaral; Icaro, Andrey Dias e Breno.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Dankler, Zeca, Camutanga; Léo Gomes, Eduardo, Thiago Lopes, Diego Torres; Osvaldo e Léo Gamalho.

