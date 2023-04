Onde vai passar CRB x Athletico PR online hoje na Copa do Brasil - 12/04

O duelo entre CRB e Athletico PR nesta quarta-feira (12) é válido pela primeira partida na terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 19h30 (horário de Brasília) no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com transmissão ao vivo para todos os estados do país.

O CRB foi campeão alagoano no fim de semana, enquanto o Furacão conquistou o título paranaense da temporada.

Assistir jogo do Athletico PR online

Com exclusividade, o jogo do Athletico PR hoje será transmitido no Amazon Prime Video, serviço de streaming por assinatura.

Com a inserção do serviço de streaming cada vez mais presente, a grande novidade da temporada é a transmissão dos jogos da Copa do Brasil através do Prime Video. Quem já é assinante pode assistir no computador ou nos aplicativos para celular, tablet ou smartv.

Para se tornar membro do streaming basta acessar o site (www.primevideo.com), clicar em "Experimente 30 dias grátis" e preencher o cadastro com nome, email e senha. Escolha qual pacote você quer assinar: o mensal por R$ 14,90 ou o anual em R$ 119.

AMAZON PRIME VIDEO: serviço de streaming está disponível no site, Android, iOS, Fire TV, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Séries X/S, smart TVs Roku, Samsung, Sony e LG.

TV: nenhum canal vai transmitir

Escalações de CRB x Athletico PR

O técnico Paulo Turra, do Athletico PR, não terá desfalques para o duelo desta quarta-feira.

Já Umberto Louzer, comandante do CRB, também não possui novas baixas me seu plantel.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Guilherme Romão, Fábio Alemão; Auremir, Juninho Valoura, João Paulo; Copete, Anselmo Ramon e Mike.

Athletico PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedrinho; Hugo Moura, Fernandinho, Vitor Bueno; David Terans, Pablo e Canobbio.

Como chegam as equipes?

Tanto CRB como Athletico foram campeões estaduais no fim de semana. De um lado, o CRB ganhou do ASA em clássico regional para levantar a taça na temporada. Com toda a confiança necessária, o time chega para brigar pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Diferente do seu rival, o elenco alagoano venceu o União Rondonópolis na primeira fase (0x1) e depois o Operário do Mato Grosso do Sul na segunda fase (5x0).

Já o Athletico PR estreia na competição. Isso porque a sua posição no Brasileirão garante a vantagem de entrar apenas na terceira fase da Copa do Brasil. No fim de semana, o Furacão empatou com o FC Cascavel para garantir o título estadual.

Quando é o jogo de volta?

A partida de volta entre Athletico Paranaense e CRB na terceira fase da Copa do Brasil está marcada para terça-feira, 25 de abril, às 21h30, horário de Brasília.

O palco do embate será a Arena da Baixada, em Curitiba, com a vaga até as oitavas de final em jogo. Tudo vai depender do resultado do primeiro confronto, isto é, quem vencer garante a vantagem e assim só precisa do empate para se classificar.

Não há prorrogação e critério de gol fora de casa na Copa do Brasil. Em caso de empate na soma dos dois placares, a disputa de pênaltis define o classificado.

Leia também: Relembre os títulos do Athletico-PR