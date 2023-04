Onde vai passar online o jogo do Galo hoje Copa do Brasil - 12/04

Onde vai passar online o jogo do Galo hoje Copa do Brasil – 12/04

O Atlético Mineiro dá o pontapé inicial em sua busca pelo tricampeonato da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 12 de abril, o jogo do Galo hoje vai ser contra o Brasil de Pelotas às 21h30 (Horário de Brasília), pelo confronto de ida na terceira fase. O palco do embate vai ser o Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo.

Este é apenas o primeiro compromisso da terceira fase. O embate de volta vai ser na quarta-feira, 26 de abril, às 19h30, no Rio Grande do Sul.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje online hoje

O jogo do Galo hoje será transmitido no Amazon Prime Video nesta quarta-feira ao vivo. O serviço de streaming é a única opção para assistir a estreia do Atlético Mineiro na Copa do Brasil.

Os direitos de transmissão da partida ficaram com a plataforma de streaming. Por isso, o torcedor precisa sintonizar o sistema com o seu email e a senha caso já tenha assinatura mensal ou anual.

O Prime Video pode ser acessado no computador pelo site (www.primevideo.com) ou nos aplicativos para celular, tablet, smartv ou videogames.

Data : Quarta-feira, 12 de abril de 2023

: Quarta-feira, 12 de abril de 2023 Horário : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) Onde assistir: Amazon Prime Video

Escalações de Atlético MG x Brasil de Pelotas

Coudet ainda não pode contar com Guilherme Arana, lesionado em longa data.

Do outro lado, Rogério Zimmermann não tem novos desfalques.

Atlético MG: Everson; Mariano, Maurício Lemos, Jemerson, Rubens; Otávio, Zaracho, Hyoran; Pavón, Paulinho e Hulk.

Brasil de Pelotas: Bruno; Marcelo Ferreira, Dirceu, Fernando Fonseca, Dudu Mandai; Marlon, Guedes, Peninha; Jean Dias, Eron e Marcão.

💪🏽 Tudo pronto para a primeira estreia da semana! #VamoGalo! 🏴🏳️ pic.twitter.com/2qscpKG9x7 — Atlético (@Atletico) April 11, 2023

Quem vai ser o novo técnico do Atlético?

Após sequência de erros, declarações polêmicas e o desempenho ruim do elenco atleticano, a diretoria do Galo entrou em alerta sobre o trabalho do treinador Eduardo Coudet. Entretanto, o presidente do clube, Sérgio Coelho, concedeu entrevista e garantiu que o argentino permanece no cargo.

Em coletiva na última terça-feira, Sérgio garantiu que Coudet reconheceu o erro e por isso vai permanecer no cargo de treinador do Atlético Mineiro. Enquanto isso, torcedores chegaram a cogitar outros nomes para o comando técnico do time mineiro.

Nas redes sociais, Dorival Júnior foi um dos nomes mais populares vinculados ao Galo. Tite, disponível no mercado, também é outro nome que pode assinar com qualquer time de futebol.

Quem vai apitar a partida?

A árbitra Edina Alves Batista, da FIFA, vai apitar o jogo do Galo nesta quarta-feira contra o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira. Os auxiliares vão ser Neuza Ines Back, Leila Naiara Moreira da Cruz e o quarto árbitro Murilo Francisco Misson Junior foram escalados.

Para cuidar do VAR, o árbitro de vídeo, Wagner Reway será responsável por observar todos os lances do confronto na Copa do Brasil.

Leia também: Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?