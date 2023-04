Saiba como assistir ao jogo do Athletico PR hoje. Foto: Reprodução José Tramontin/athletico.com.br

Furacão vai tentar reverter o placar do primeiro jogo na terceira fase

Onde vai passar jogo do Athletico PR x CRB hoje na Copa do Brasil - 25/04

Copa do Brasil

Será que vai dar zebra? Athletico PR e CRB disputam a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, 25 de abril, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h30. O jogo do Athletico PR hoje terá transmissão ao vivo para todo o país na internet.

O CRB venceu o primeiro jogo por 1 a 0, por isso só tem que empatar para ficar com a vaga. O time paranaense terá que ganhar por dois gols ou mais de diferença se quiser avançar.

Leandro Pedro Vuaden será o árbitro da partida, com os auxiliares Rafael da Silva Alves, Tiago Augusto Kappes e Elvio Kertelt Legnani.

Quem vai transmitir o jogo do Athletico PR hoje ao vivo?

O jogo do Athletico PR x CRB hoje vai rolar às 21h30 e não terá transmissão na TV. O torcedor poderá assistir ao vivo no Amazon Prime Video, serviço de streaming. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil na plataforma.

O serviço está disponível pelo site (www.primevideo.com) e também nos aplicativos para celular, tablet e smartv se o aparelho for compatível. Por mês, o torcedor paga R$ 24,90 para ser cliente ou R$ 119 no ano (equivalente a R$ 9,92 ao mês).

O Prime Video não divulgou quem fará a narração do jogo do Furacão hoje.

Data: 25 de abril de 2023

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada - Curitiba (PR)

Onde assistir Athletico PR x CRB hoje: Amazon Prime Video

Do que o Athletico precisa para se classificar?

O Athletico Paranaense terá que vencer o CRB nesta terça-feira por dois gols ou mais na diferença. Isso porque o time alagoano ganhou o jogo de ida e, por isso, tem a vantagem do empate.

Em caso de 1 x 0 para o Furacão, a disputa vai para pênaltis. Isso porque a igualdade na soma dos dois placares leva para as cobranças, de acordo com o regulamento da CBF. Não tem gol fora de casa ou prorrogação.

Empate = CRB classificado

= CRB classificado Vitória do CRB = CRB classificado

= CRB classificado Vitória por 1x0 do Athletico e empate na soma dos placares = Pênaltis

= Pênaltis Vitória do Athletico por 2x0 ou mais = Athletico classificado

Provável escalação do Athletico PR x CRB

Os times vão brigar pela classificação. É tudo ou nada no jogo do Athletico PR e CRB nesta terça-feira, por esse motivo deverão escalar os principais jogadores.

Paulo Turra, treinador do Furacão, não tem Marcelo Cirino, Alex Santana e Kaique. Do outro lado, Umberto Louzer não tem novas baixas ao CRB.

Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, José Ivaldo, Pedrinho; Erick, Fernandinho, Christina; David Terans, Rômulo e Vitor Roque.

CRB: Diogo Silva; Fábio Alemão, Matheus, Anderson Conceição, Guilherme Romão; João Paulo, Auremir, Anderson Leite; Anselmo Ramon, Copete e Mike.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

